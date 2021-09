Il Combat Prize 2021 apre le porte: ecco i finalisti in mostra a Livorno

Tre sedi per 80 opere di altrettanti artisti provenienti da ogni parte del mondo. La ripartenza a pieno regime dell’arte contemporanea, tra fiere che aprono e mostre che inaugurano, passa anche per il Premio Combat, la cui dodicesima edizione sarà presentata il 18 settembre, a Livorno. Organizzato dall’associazione culturale Blob Art, in compartecipazione con il Comune di Livorno e con il sostegno della Fondazione Livorno e della casa editrice Sillabe insieme al partner Opera Laboratori, oltre che dell’azienda Poliart, il premio ha raccolto un significativo numero di candidature: sono infatti 1233 gli artisti che hanno risposto al bando, mentre le partecipazioni straniere sono pervenute da 44 Paesi diversi.

Come da tradizione, cinque le categorie in lizza per i premi: Pittura e Fotografia, le cui opere saranno esposte nei Granai di Villa Mimbelli, Disegno, al museo Fattori, Scultura, Installazione e Video al SAC – Spazio Arte Contemporanea. La mostra si concluderà il 9 ottobre, con la proclamazione dei vincitori durante una cerimonia di premiazione al Museo civico Giovanni Fattori.

I premi, con uno sguardo al virtuale

Oltre ai consueti premi in denaro, per ognuna delle cinque sezioni in concorso si aggiunge il riconoscimento offerto dall’Associazione Blob Art, il cui vincitore avrà l’opportunità di esporre le proprie opere in una personale nel 2022 al SAC – Spazio Arte Contemporanea di Livorno, unitamente a una pubblicazione editoriale dedicata. E tante altre saranno le possibilità di andare a premio.

Continua il progetto ART TRACKER, che inserirà nella programmazione di Lucca Art Fair 2022 fino a tre finalisti under 35, ai quali verrà dedicato un progetto curatoriale inedito. Poliart, azienda leader nella produzione di polistirene espanso, promuove l’omonimo premio, sostenendo l’artista vincitore nella produzione di una sua opera scultorea o installativa. Torna, inoltre, in occasione di questa dodicesima edizione il premio della Giuria popolare che permetterà al pubblico partecipante di esprimere le proprie preferenze riguardo le opere in concorso.

Strizzando l’occhio alle possibilità offerte dalle nuove tecnologie – e traendo insegnamento dall’esperienza della pandemia – i vincitori riceveranno in premio l’iscrizione gratuita alla nuova piattaforma T.O.E. Art Market, ideata da Paolo Batoni e luogo d’incontro virtuale di artisti, collezionisti e gallerie, dove potranno presentare e mettere in vendita i propri lavori.

La giuria del Premio Combat 2021 e i finalisti

La giuria del Premio Combat 2021 è composta da: Kiki Mazzucchelli (curatrice indipendente, Londra – San Paolo), Francesca Baboni (curatrice indipendente), Francesca Canfora (curatrice indipendente), Lorenzo Balbi (direttore MAMbo, Bologna), Andrea Bruciati (direttore Villa Adriana e Villa d’Este, Tivoli), Davide Ferri (curatore indipendente) e Stefano Taddei (curatore indipendente).

Sezione Pittura

Alessandro Artini, Nicoletta Bicocchi, Francesco Casati, Caterina Casellato, Chiara Capellini, Jingge Dong, Greta Ferretti, Hanna Fitsner, Francesco Gioacchini, Roberto Goldoni, Ilaria Franza, Jimmy Milani, Dorota Kuzniarska, Marco Pinna, Matteo Moni, Giampaolo Parrilla, Carlo Alberto Rastelli, Chris Rocchegiani, Eleonora Rossi, Domenico Ruccia, Ersilia Sarrecchia, Lorella Savarino, Michele Savino, Giuseppe Sciortino, Elena Shaposhnikova, Cescon Stefano, Oxana Tregubova, Yufeng Wei, Sophie Westerlind, Yang Yi Shiang.

Sezione Disegno

Belen Mazuecos, Alessandra Brown, Buell, Emanuele Messina, Stefano Lepori, Napoles Marty, Minal Karim, Pl, Sara Sacchet, Stefano Minutella.

Sezione Fotografia

Olmo Amato, Susan Borowitz, Francesca Catellani, David Solomita, Martina Dendi, Roberta Grasso, Pia Kintrup, Gianluca Leonardi, Ivana Lorusso, Luca Capuano_Camilla Casadei Maldini, Giulia Marchi, Fabio Negri, Orecchie D’asino, Elia Pinna, Patrizia Posillipo, Marco Rossetti, Alessandra Sarritzu, Ambra Iride Sechi, Ronald Vill, Jan Škop.

Sezione Scultura/Installazione

Aaron Bezzina, Sara Bisacchi, Giuseppe De Mattia, Florence Di Benedetto, Kim Gromoll, Monika Grycko, Giulio Locatelli, Matteo Mauro Studio, Luca Petti, Aurora Troletti.

Sezione Video

Barbara Caviglia, Michele Di Pirro, Eleonora Luccarini, Mara Palena, Enrico Marcon, Lorenzo Morri, Erika Pellicci, Samantha Stella, Chiara Ventura, Zimmerfrei.