L’orMa è il vincitore della nona edizione del Premio Artistico Fondazione VAF

Dopo un attento esame e una scrupolosa consultazione, la giuria della Fondazione VAF, composta da Volker W. Feierabend, Cesare Biasini Selvaggi, Daniela Ferrari, Elena Pontiggia, è giunta alla decisione unanime di conferire il più alto riconoscimento artistico della Fondazione VAF per l’anno 2022 all’artista L’orMa (Lorenzo Mariani) per la reinterpretazione dei materiali della scultura con intenti di ironica leggerezza. All’artista verrà conferito il Primo Premio del valore di 15mila euro oltre all’acquisizione dell’opera in concorso.

All’artista Valeria Vaccaro viene conferito il secondo Premio, del valore di 7.500 euro, per la capacità di metamorfosi dei materiali plastici.

A Enrico Minguzzi viene assegnato il terzo Premio del valore di 5mila per la ricerca sulla trama pittorica e segnica della composizione.

Una menzione speciale è stata riconosciuta al collettivo Kem per la loro promettente ricerca improntata nell’ambito dell’arte dei nuovi media.

La IX edizione del “Premio Artistico Fondazione VAF”

Questa IX edizione si svolge presso la Stadtgalerie di Kiel fino al 22 maggio 2022 (ve ne avevamo parlato qui). In mostra sono presentati i lavori dei nove finalisti selezionati dalla Giuria della Fondazione: Luca Azzurro, Renata e Cristina Cosi, Silvia Inselvini, collettivo KEM, L’orMa, Enrico Minguzzi, Sebastiano Raimondo, Dario Tironi, Valeria Vaccaro.

Accanto alla mostra dei finalisti, si svolge un progetto espositivo collaterale dedicato a Paolo Baratella con una selezione di suoi lavori provenienti dalla Collezione VAF Stiftung.

Tra le novità 2022 presentate dalla Fondazione VAF vanno ci sono anche il nuovo sito internet dell’istituzione e la nuova collana editoriale dedicata agli artisti contemporanei italiani, inaugurata dalla monografia Susanna Pozzoli – Un’estate con Meret Oppenheim edita da Manfredi Edizioni.

La Fondazione VAF

La Fondazione VAF, registrata presso la Vigilanza delle Fondazioni a Francoforte sul Meno con il nome di VAF Stiftung, è un progetto culturale unico nell’ambito delle arti figurative contemporanee, il cui obiettivo è promuovere, valorizzare e rendere note e accessibili le creazioni e le attività dell’arte italiana in tutti i campi della modernità, fino ai più recenti contributi creativi. L’aspetto dello scambio culturale e del dialogo artistico tra Italia e Germania – o tra i paesi di lingua tedesca – è un tema fondamentale all’interno dell’ambiziosa attività della Fondazione VAF, che viene portato avanti anche tramite prestiti della vasta e pregiata collezione di arte italiana del XX e del XXI secolo a vari musei tedeschi e italiani.

In linea con i propri obiettivi, la Fondazione, inoltre, realizza e pubblica scritti di storia dell’arte su speciali manifestazioni dell’arte moderna italiana, rigorosamente redatti in edizioni bilingue tedesco-italiano. Parallelamente, ogni due anni onora giovani artisti italiani di spicco con un bando per l’assegnazione di un premio, il cui conferimento è sempre accompagnato da una mostra presentata al pubblico sia in Germania sia in Italia. Il programma della Fondazione prevede anche la cooperazione con diversi partner per la realizzazione di progetti espositivi, nonché misure di finanziamento a diretto beneficio degli artisti italiani.