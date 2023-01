Una partnership consolidata quella tra Art Defender e Arte Fiera che si rinnova con la seconda edizione di “The collectors.chain Prize”. Il premio, con l’intento di supportare gallerie, artisti e il panorama artistico, affida ad una giuria composta esclusivamente da collezionisti il compito di selezionare l’opera vincitrice che amplierà la Collezione Art Defender.

«Anche nel 2023 Art Defender rinnova il pluriennale sodalizio con Arte Fiera con la seconda edizione di The Collectors.chain Prize, il premio dedicato alla fotografia lanciato lo scorso anno. L’iniziativa intende affermare con sempre maggiore enfasi, l’attenzione che Art Defender – attraverso una gamma di servizi specializzati e strutture dedicate – riserva a questo comparto del mercato e intende consolidare, al contempo, il progetto The Collectors.chain, una community, sempre più numerosa, in cui i collezionisti – interlocutori di riferimento dell’azienda – sono destinatari e protagonisti di progetti e iniziative esclusive» , Alessandro Guerrini, Amministratore Delegato

La scelta confermata per l’edizione 2023 di affidare la giuria a nomi di spicco del collezionismo italiano, rinnovando il ruolo di Presidente a Walter Guadagnini, tra i massimi esperti nazionali di fotografia,si inserisce all’interno del progetto The Collectors.chain, nato a febbraio 2021, un’ampia community che connette le voci più autorevoli del collezionismo.

Passioni, confronto, dialogo, sono le parole chiave di questo network di esperienze che punta a condividere e ad alimentare le relazioni tra le varie declinazioni dell’essere collezionista. Il fine è quello di tradurre in una serie di progetti l’idea che nel 2008 ha dato il via ad Art Defender, quando il suo fondatore, Alvise di Canossa, ha deciso di creare una piattaforma che aggrega intorno a sé collezionisti e operatori del settore accomunati della passione per l’arte.

Un rapporto speciale, quello che lega Art Defender con la fotografia, fa si che il premio sia riservato alla sezione Fotografia e Immagini in movimento di Arte Fiera, così da consolidare l’interesse da parte dell’azienda, che negli anni si è specializzata nella conservazione e nella gestione di importanti fondi fotografici a questa forma d’arte.

Un lavoro al fianco di istituzioni pubbliche, fondazioni e collezionisti privati, collaborando con i massimi esponenti del settore, alcuni dei quali, scelti tra i nomi di spicco del collezionismo di fotografia e di arte contemporanea, comporranno il comitato della seconda edizione del Premio, come Claudio Palmigiano, Massimilano Stocco e Mario Trevisan, con la proclamazione del vincitore che avverrà il 3 febbraio alle ore 16.00 presso l’area Talk della Fiera.

Il premio costituirà un secondo tassello nella collezione dell’azienda che durante la prima edizione ha già acquisito l’opera La Sprezzatura III (2016) di Noé Sendas, presentata in fiera da MC2Gallery. L’istituzione di questa collezione si aggiunge agli obiettivi di Art Defender, spiccando come unica società in Italia a offrire servizi integrati per l’art collection management.

Conservazione, consulenza, assicurazione, logistica, sono gli ambiti in cui l’azienda è attiva da anni, contando oggi una rete di oltre 12.000 mq di caveau di massima sicurezza sull’intero territorio nazionale, un team di specialisti interni e un network selezionato di partner che mettono a disposizione le proprie competenze per offrire un portfolio differenziato di attività esclusive e integrate dedicate a collezionisti e detentori di patrimoni artistici.