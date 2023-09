44ma edizione de Le Colonete a Venezia: arte tra tradizione e innovazione

Una manifestazione che unisce con successo la tradizione artistica consolidata con un tocco di innovazione, offrendo una piattaforma per artisti affermati e aspiranti, tutti uniti dalla passione per l’arte. L’Associazione Le Colonete presenta una mostra collettiva di pittura, fotografia e grafica sotto i portici subito dietro a Piazza San Marco, un luogo iconico che continua a essere un punto di incontro per artisti di fama internazionale e talenti emergenti. Da artisti del calibro di Guidi, Vedova, Santomaso, Licata agli amatori che coltivano l’arte per puro diletto, la mostra è una celebrazione dell’eclettismo artistico che caratterizza la città lagunare.

L’atmosfera unica di questa manifestazione, visitabile fino al 29 settembre, è amplificata dalla sua posizione open air, che permette ai visitatori di immergersi nell’arte mentre passeggiando tra i portici e le colonne di uno degli angoli della città Venezia. Una caratteristica di questa edizione è l’assegnazione dei Riconoscimenti Speciali a Tobia Ravà, pittore e scultore, e a Mattia Berto, un performer, regista e direttore artistico veneziano. Inoltre, l’Associazione ha voluto commemorare la pittrice, incisora, scrittrice e allieva prediletta di Bruno Saetti, Luigina De Grandis, che avrebbe compiuto 100 anni quest’anno.

L’artista, poeta, storico e critico d’arte veneziano, Toni Toniato, nella presentazione pubblicata in occasione de 40ennale della Mostra scrive «A suo modo ha fatto già “storia” l’attività svolta dall’Associazione Le Colonete che ora ricorda, meritatamente, quarant’anni di vita contrassegnati – durante il corso dal 1979 al 2019 – da puntuali e sollecitanti manifestazioni non solo espositive, le quali hanno avuto l’obiettivo – come si deve finalmente precisare – di porre per tema principale e, a duetto confronto, protagonisti e comprimari della scena artistica e culturale della città. Di fatto basterebbe soltanto scorrere l’elenco degli intellettuali premiati in questi anni per dimostrare l’ampiezza di interessi e di vedute che hanno guidato l’impegno generoso ed appassionato degli organizzatori in tutte le varie iniziative intraprese e portate validamente a termine con analogo ed esemplare proposito, rivolto innanzitutto a trasformare ogni evento in una forma di animata festosa socialità».

Un’iniziativa tutta veneziana che mette in mostra l’arte lagunare, da cui sono nati movimenti importanti e di livello internazionale, come quello di Ca’ Pesaro, dell’esperienza breve ma esemplare dell’ARCO, del Fronte Nuovo delle Arti. Vede infatti da sempre un’ampia partecipazione della cittadinanza, dimostrando che Venezia è molto di più di una vetrina turistica ma una città che pulsa di creatività, tradizione e innovazione.

Orario di apertura/opening 15.30-19.00 chiuso lunedì/Monday closed

Contatti: associazionelecolone@libero.it | lecolonete@pec.it

Paola Turra cell. 333 9996531 | Carla Erizzo cell. 338 4105838