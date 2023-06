A Catania è Fatal Attraction: conversazioni su un futuro possibile dell’arte

“Fatal Attraction. Conversazioni su un futuro possibile #artists #gallerists #artfoundation #curators #collectors” è un evento ideato dall’impact and community hub Isola e co-curato da Fondazione OELLE Mediterraneo Antico ETS in occasione di Make in South #9 | Summer edition 2023. “Fatal attraction” è un dibattito che pone l’attenzione sul ruolo dell’arte contemporanea e sulla relazione – pericolosa – tra istituzioni artistiche e artisti, con un focus sulla Sicilia, luogo privilegiato dell’indagine. L’arte e, in particolare, i soggetti che ne costituiscono il sistema contribuiscono alla costruzione di una narrazione contemporanea del territorio, che parte dall’osservazione dei luoghi e della loro specificità. Per questo motivo, la ricerca costante di nuove connessioni, relazioni e risorse diventa fondamentale per generare nuove prospettive.

La tavola rotonda comprende Renato Alpegiani (collezionista), Giacinto Di Pietrantonio (critico e curatore), Tania Gianesin (Co-Founder and Executive Board Member of Moleskine Foundation), Francesca Guerisoli (direttrice artistica MAC-Museo d’Arte Contemporanea di Lissone), Stefano Raimondi (direttore artistico ArtVerona), Maria Rosa Sossai (responsabile scientifica Dipartimento progetti partecipativi Museo Civico di Castelbuono) e gli artisti in studio visit Barbara Cammarata, Michele Spadaro e Sasha Vinci. Modera Cesare Biasini Selvaggi (direttore editoriale exibart).

Dal 19 al 21 giugno, Isola ha ospitato studio visit@isola, un format sperimentale in cui l’allestimento temporaneo di uno studio d’artista aperto e condiviso dà vita, durante la settimana del Make in South, a un laboratorio di ricerca in cui tre artisti siciliani, Barbara Cammarata, Michele Spadaro e Sasha Vinci, incontrano e si confrontano con diversi operatori culturali: collezionisti, galleristi, curatori, direttori artistici di fondazioni e musei, imprenditori, intellettuali e studenti.Le opere di Barbara Cammarata, Michele Spadaro, Sasha Vinci esposte in occasione di Fatal Attraction sono state selezionate da Gianluca Collica.

La tavola rotonda di questo pomeriggio, dalle ore 18, si propone come momento conclusivo dei tre giorni di studio visit, come riflessione e occasione di confronto per capire come gli artisti, gli enti e le organizzazioni guardano rispettivamente alla Sicilia e al suo patrimonio artistico e culturale. Quali strategie si mettono in atto per promuovere gli artisti? Quali sono le missioni specifiche che le organizzazioni si pongono per affrontare i temi della contemporaneità e per innescare, attraverso l’arte, un cambiamento sociale? Quale è il ruolo della Sicilia, come terra d’appartenenza, nel processo produttivo degli artisti? Quanto importante è la sinergia culturale e la visione condivisa tra organizzazioni e artisti?

Gli interessati alla partecipazione in presenza nella sede di Isola (piazza Cardinale Pappalardo 23 ex piazza Duca di Genova, Catania) possono iscriversi qui. È possibile seguire la diretta streaming collegandosi al canale YouTube.