A Milano, si entra gratis nei musei, con la nuova Museocard

Un regalo di Natale a tema arte e cultura? Arriva la nuova Museocard, che permette non solo di entrare liberamente in tutti i musei civici di Milano ma anche di avere uno sconto del 20% sulle mostre di Palazzo Reale, PAC – Padiglione d’Arte Contemporanea e Fabbrica del Vapore.

«La Museocard è un bellissimo regalo da farsi o da fare per Natale», ha dichiarato l’assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi. «Ho fortemente voluto questo nuovo abbonamento a un prezzo calmierato per avvicinare il più possibile i milanesi ai nostri istituti culturali e alle nostre ampie e preziose collezioni, oltre che per invitarli a visitare tutte le nostre mostre con uno sconto del 20%. Le collezioni civiche appartengono ai milanesi, che le hanno costruite nel tempo con acquisti o generose donazioni, e conservano un patrimonio di memoria, storia, arte e bellezza che potrà essere conosciuto o meglio approfondito».

Tra i musei che sarà possibile visitare gratuitamente, dunque, Castello Sforzesco – Pinacoteca, Museo della Pietà Rondanini, Museo delle Arti Decorative, Museo dei Mobili e delle Sculture Lignee, Museo della Preistoria e Protostoria, Museo d’Arte Antica, Museo degli Strumenti Musicali, il Museo del Novecento, la GAM – Galleria d’Arte Moderna, il Museo di Storia Naturale di Milano, il Museo Archeologico e l’Acquario Civico. Restano invece a ingresso gratuito per tutti Palazzo Moriggia – Museo del Risorgimento, Palazzo Morando – Costume Moda Immagine, Casa Museo Boschi Di Stefano e la Collezione permanente del MUDEC.

Disponibile online e nelle biglietterie dei Musei Civici, la Museocard del Comune di Milano ha validità di un anno dalla data di emissione. Il costo dell’abbonamento è di 15 euro, equivalente a tre ingressi nei Musei civici a pagamento. Presentando in biglietteria la Museocard, sarà inoltre possibile ottenere lo sconto del 20% sul biglietto d’ingresso alle mostre di Palazzo Reale – attualmente, Goya. La ribellione della Ragione, El Greco, Morandi 1890-1964, Gabriele Basilico. Le mie città, Jimmy Nelson. Humanity, Luigi e Iango. Unveiled -, del PAC, che ha recentemente inaugurato la mostra Argentina. Quel che la notte racconta al giorno, e di Fabbrica del Vapore, ora Salgado. Amazonia, prorogata al 28 gennaio 2024, e Guido Harari. Incontri.

«Milano è prima in Italia nel consumo culturale – ha proseguito l’assessore Sacchi -, come certifica lo studio dell’Osservatorio dell’Associazione Italiana Editori (AIE), dal quale risulta che Milano rappresenta il 27% della spesa nazionale per le visite alle mostre e il 23% del pubblico nazionale; per quanto riguarda i musei, i numeri dei visitatori vedono nei primi dieci mesi dell’anno un aumento del 9,2% rispetto al 2022. La nuova Museocard del Comune di Milano è uno strumento per garantire un accesso sempre più inclusivo nei luoghi civici d’arte e cultura, che ha l’obiettivo di superare la diffidenza di chi non c’è mai entrato e di consentire a tutti gli altri un incentivo all’approfondimento della loro conoscenza».

È possibile acquistare la Museocard anche su museicivicimilano.vivaticket.it.