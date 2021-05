Art32 – SalutePubblicaBeneComune è un collettivo di designer che ha deciso di denunciare la tragica situazione di disorganizzazione e malgestione in cui l’Italia si è ritrovata alla fine del primo lockdown. Art32 è composto da Guido Bertola, Chiara Birattari, Dario Carta,Dayana Cucè, Marco Geronimi Stoll, Claudio Madella, Donatella Rota. Per loro, la progettazione grafica diventa una presa di responsabilità nei confronti di un bene pubblico.

Per questo motivo hanno deciso di ribadire ancora una volta che la salute e la sua gestione riguardano il nostro modo di essere cittadini. Come? Telefonando direttamente agli artisti e chiedendo un’opera da esporre per le strade di Bergamo. La riposta degli artisti è stata piena di entusiasmo e partecipazione.

Art32 x Bergamo: la risposta è stata un sì

Evidentemente, parlare di diritti, responsabilità e coscienza sociale, non era un bisogno avvertito esclusivamente dal collettivo dei graphic designer. Gli artisti che sono stati contattati, infatti, hanno subito aderito all’iniziativa. Il risultato è una mostra open air visibile a tutti, per ricordare su ogni muro ciò che abbiamo vissuto e che ancora viviamo, tramite messaggi di speranza, rivendicazione e augurio. Segni, mappe, forme, chiaroscuri, sfondi, invitano a usare gli occhi per ascoltare. La campagna è decisamente sostenibile e replicabile in qualsiasi altra città. Il 2 maggio si è chiusa la prima tappa di pubblica affissione a Bergamo ma il progetto proseguirà in collaborazione con associazioni, collettivi e amministrazioni di altri luoghi, in tutta Italia.

Hanno risposto all’appello ed esporranno: Andrea Amato, Elisabetta Barbaglia, Guido Bertola, Chiara Birattari, Barbara Boiocchi, Laura Bortoloni, Cristiano Bottino, Laura Buddensieg, Gianluca Camillini, Valentina Cantù e Federico Demartini, Ilaria Carcano, Ginette Caron e Antonio De Luca, Dario Carta, Francesco Dondina, Fabrizio Falcone, Maddalena Fragnito, Annalisa Gatto, Jacopo Giannitrapani, David Gil, Lorenzo Grazzani, Lodovico Gualzetti, Orith Kolodny, Lucia Lamacchia, Gianni Latino, Elena Lolli e Giulia Sbernini, Claudio Madella, Gabriel Milani, Armando Milani, Marco Molteni, Lucio Passerini, Michele Patané, Stefano Reboli, Michele Salmi, Mariangela Savoia, Gianluca Seta, Silvia Sfligiotti, Stefano Tonti, Marco Tortoioli Ricci, Arianna Vairo.

La campagna è progettata da smarketing° insieme a Medicina Democratica. L’iniziativa è promossa da Comune di Bergamo e Provincia di Bergamo, sostenuta da Aiap, Amnesty International Lombardia, Immaginare Orlando, Risma11 e Daste, con il supporto di CAST, Eticoweb e Grafica Monti. Potete seguire Art32 è su Facebook e Instagram.