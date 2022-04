Arte da sentire, al Parco dell’Idroscalo di Milano, con la nuova app

Un racconto in 11 tappe, per scandire un chilometro di suggestioni e atmosfere d’arte contemporanea a cielo aperto, attraverso circa 30 opere di autori di fama internazionale come, tra gli altri, Giacomo Manzù, Luciano Minguzzi, Enrico Baj, Alik Cavaliere, Augusto Perez, Grazia Varisco, Mauro Staccioli. Il Parco dell’Arte dell’Idroscalo di Milano e il Museo Giovani Artisti si arricchiscono con un nuovo percorso audio sensoriale, per favorire l’accessibilità delle persone cieche o ipovedenti. Scaricando la App Idroscalo, sarà possibile attraversare il museo en plein air e in continua evoluzione situato alla porta est di Milano, ascoltando tutte le informazioni e le curiosità per approfondire la visita. Il progetto è stato realizzato da Città metropolitana di Milano, Accademia di Belle Arti di Brera e Associazione Amici dell’Accademia di Brera, con il sostegno di Fondazione Cariplo.

Il Parco dell’Arte si snoda per quasi un chilometro lungo la riva est del parco e fu ideato negli anni ’90 su impulso dell’allora manager dell’Idroscalo, Cesare Cadeo, insieme allo scultore Alberto Ghinzani, direttore della Società per le Belle Arti ed Esposizione Permanente. Al Parco segue il Museo Giovani Artisti, uno spazio espositivo permanente, incentrato, oltre che sulla valorizzazione delle opere di artisti emergenti, anche sulle attività laboratoriali dedicate al rapporto tra arte e ambiente.

La app mette a disposizione dei visitatori dell’Idroscalo di Milano due percorsi: uno storico-artistico e un nuovo percorso audio-sensoriale, pensato appositamente per offrire un’esperienza di visita agli individui non vedenti o ipovedenti, per accompagnarli nell’esplorazione del contesto artistico e ambientale. Coloro che amano immergersi nella natura e nell’arte potranno quindi scaricare gratuitamente dagli store Apple e Google l’app IDROSCALO, a cura di Orpheo, compatibile con tutte le versioni iOS e Android. Si possono ascoltare i singoli racconti delle opere in maniera del tutto autonoma, passando da un commento all’altro in base al proprio interesse, oppure lasciarsi guidare dalla sequenza indicata, per una durata complessiva di circa 30 minuti.

«Toccare l’opera, esplorarla, è la prima parte di una esperienza: la scultura suggerisce come deve essere toccata, ma l’artista suggerisce anche come attraverso l’opera ci si debba lasciare andare nella più ampia esplorazione dell’ambiente che lo circonda. Un nuovo modo di esplorare, che offre a tutti sensazioni e percezioni», spiegano dall’Idroscalo.