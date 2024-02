Dall’arte al design, dalla moda alla scienza, dall’archeologia alla letteratura, alla musica, tra musei pubblici, privati e d’impresa, archivi, case museo, fondazioni. A Milano, gli spazi dedicati alla cultura, anche quelli solitamente inaccessibili al pubblico, aprono le porte per l’ottava edizione di Milano MuseoCity, in programma dall’1 al 5 marzo 2024. Promosso dal Comune di Milano, in collaborazione con l’Associazione MuseoCity ETS, questa volta il programma coinvolgerà 109 partecipanti, riuniti sotto il tema comune Mondi a Milano, in omaggio alla capacità della città di «Accogliere stimoli culturali diversi e la capacità di interconnetterli per dare vita a una cultura propria».

Milano MuseoCity 2024: i progetti speciali

Tra le novità di MuseoCity 2024, anche due progetti speciali. Al centro di Musei in Galleria il concetto di museo diffuso: nove gallerie d’arte associate ad ANGAMC – Associazione Nazionale Gallerie d’Arte Moderna e Contemporanea, ospiteranno un’opera d’arte o un progetto di altrettanti musei e archivi della rete di MuseoCity. Tra i partecipanti, 10 A.M. ART con Leonardo3 Museum, Cardi Gallery con MAS – Museo d’Arte e Scienza, Dep Art Gallery con l’Archivio Emilio Scanavino, M77 Gallery con la Fondazione Emilio Isgrò, NP ArtLab – Martelli Fine Art con Benevelli Archive, Nuova Galleria Morone con la Fondazione Piero Manzoni, Osart Gallery con l’Archivio Agnetti, Salamon Fine Art con la Fondazione Federica Galli, Tommaso Calabro con l’Archivio Fausta Squatriti.

Musei in Vetrina è invece dedicato alla creatività milanese in relazione con arte e industria. Le vetrine di 11 brand del Made in Italy – Alessi, Artemide, Atlas Concorde, Cassina, De Padova, Kartell, Lavazza, Marazzi, Missoni, Molteni&C, Poltrona Frau – presenteranno allestimenti ad hoc che, attraverso materiali d’archivio e pezzi iconici, raccontano le rispettive culture d’impresa. Ad accompagnare Musei in Vetrina, anche la mostra Exposure. Arte, culture, moda dentro e fuori la vetrina”, al MUDEC, con opere di Theo Eshetu, Monia Ben Hamouda, Mark Dion, Sam Durant, Damien Hirst in dialogo con le collezioni del museo.

Il programma e gli appuntamenti da non perdere

Ritorna poi la sezione Museo Segreto, che da sempre caratterizza la manifestazione di MuseoCity: per il 2024, saranno 63 le opere inedite o proposte in modo innovativo, con un’attenzione particolare all’infanzia. In collaborazione con Alchemilla, MuseoCity promuove in diverse sedi – Archivio Atelier Pharaildis Van den Broeck, Archivio Rachele Bianchi, Casa Museo Spazio Tadini, Centro Artistico Alik Cavaliere – dei laboratori per bambini attraverso i quali i piccoli potranno raccontare il loro modo di vedere e interpretare l’arte, a partire dalle opere selezionate per Museo Segreto.

Tanti i nuovi partecipanti, tra cui Archivio Storico Fondazione Fiera Milano, Archivio Storico e Museo Diffuso Sisal, Archivio Storico Touring Club Italiano, Banco BPM, Collezione Giuseppe Iannaccone, Gio Ponti Archives, Kasa dei Libri, Palazzina Appiani – FAI, e molti altri. E tantissimi gli appuntamenti dedicati.

In occasione della manifestazione, Palazzo Reale presenta la mostra del fotografo Alex Trusty Contemporary Museum Watching che raccoglie circa 60 scatti inediti, realizzati tra il 2015 ed il 2023, in oltre 80 musei.

Al PAC si terrà una performance di danza contemporanea di Stefania Tansini, ispirata al drammaturgo francese Antonin Artaud. Il Leonardo3 Museum promuove un concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi, dove si potranno ascoltare musiche suonate sulla riproduzione di strumenti musicali ispirati a quelli ideati dal genio di Vinci. Nel Vivaio Bicocca, le ricercatrici del Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze – Biome Research Team, accompagneranno i visitatori alla scoperta della fitta rete di interazioni tra micro e macro organismi. A conclusione della manifestazione, la proiezione al Teatro Filodrammatici del film Mondi a Milano dedicato al network di MuseoCity, diretto da Giovanni Pitscheider e realizzato grazie al supporto di MUMAC – Museo della macchina per caffè di Cimbali Group.

Per il programma completo di Milano MuseoCity 2024 potete cliccare qui.