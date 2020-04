Arte e solidarietà: le campagne di raccolta fondi per l’emergenza Covid-19

Oltre alle tantissime iniziative per rendere #iorestoacasa un po’ più confortevole non solo per il corpo ma anche per lo spirito, istituzioni culturali, fondazioni artistiche e gallerie d’arte hanno promosso anche diverse campagne di raccolta fondi, in favore degli enti chiamati direttamente in causa nel fronteggiare l’emergenza Covid-19. Qui ve ne proponiamo alcune, che coinvolgono tantissimi artisti, tutti insieme per dare una mano, attraverso le loro opere. In fondo, è vero che la solidarietà è contagiosa e non è detto che non possa anche essere esteticamente gradevole

La Fondazione Pomodoro e lo Studio Marconi per l’Istituto Mario Negri

La Fondazione Arnaldo Pomodoro e lo Studio MARCONI ’65 inaugurano una campagna di raccolta fondi a favore dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri. In questi giorni di emergenza, l’Istituto sta lavorando con gli Ospedali Niguarda e Sacco di Milano e Papa Giovanni XXIII di Bergamo, portando avanti diverse linee di ricerca, per comprendere i meccanismi di azione del virus Covid-19. E trovare una soluzione. «Questi sforzi potrebbero portare in tempi brevi a contrastare in modo efficace il virus riducendo il numero di ammalati che hanno bisogno della Terapia Intensiva», ha spiegato il Prof. Remuzzi, Direttore del Mario Negri e membro del Consiglio Superiore della Sanità.

Per perorare la causa, la Fondazione mette in vendita dieci grafiche del Maestro Arnaldo Pomodoro. Lo Studio invece partecipa alla raccolta fondi mettendo in vendita sedici grafiche di Valerio Adami, Enrico Baj, Bruno Di Bello, Hsiao Chin, Gianni Colombo, Lucio Del Pezzo, Gianni Dova, Keizo Morishita, Gianfranco Pardi, Mimmo Rotella, Aldo Spoldi, Emilio Tadini, Joe Tilson.

E non è la prima volta che le strade della Fondazione Pomodoro e dello Studio Marconi si incontrano con quelle della fondazione: già da 15 anni è attivo un programma di dialogo tra arte e ricerca scientifica. «Noi sentiamo, come artisti, il desiderio di essere col nostro lavoro partecipi di un’iniziativa collettiva e autonoma per la ricerca medica e scientifica e per il bene dei malati», scriveva Arnaldo Pomodoro, nel 2003.

Intestazione conto: Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri IRCCS

IBAN: IT12 D030 6909 4000 0000 8816 112

Causale: Ricerca – Emergenza Covid-19 – Raccolta Fondi Fondazione Arnaldo Pomodoro / Studio MARCONI ‘65

Raccolta fondi online: gofundme.com

Oppure si può contribuire acquistando una delle grafiche selezionate sui siti fondazionearnaldopomodoro.it e studiomarconi.info. Il ricavato sarà interamente devoluto alla ricerca.

I Have a Gift per gli Ospedali anti Covid-19

Si svolgerà fino a mercoledì, 15 aprile, l’azione di solidarietà I Have a Gift, a cura di Francesca Guerisoli, con il supporto organizzativo di Wunderbar Cultural Projects e in collaborazione con le associazioni Ramdom, Careof, Chan e con l’Avvocato Andrea Ninni.

L’iniziativa è volta a finanziare i vari Ospedali attivi nella cura del Covid-19 presenti sul territorio italiano, attraverso i lavori di 22 artisti: Elena Bellantoni, Fabrizio Bellomo, Silvia Bigi, Nina Carini, Carlos Casas, Leone Contini, Vittorio Corsini, Flavio Favelli, Eva Frapiccini, Stefania Galegati, Francesco Lauretta, Elena Mazzi, Domenico Antonio Mancini, Margherita Moscardini, Alessandro Nassiri, Nuvola Ravera, Chiara Scarfò, Ivana Spinelli, Valentina Vetturi, Ciro Vitale, Virginia Zanetti, Driant Zeneli.

Le opere, che presentano un valore di mercato compreso tra i 250 e i 5mila euro, sono donate dai singoli artisti a coloro che effettueranno donazioni in denaro, di valore uguale o superiore alla valutazione delle opere stesse, direttamente agli ospedali interessati dall’emergenza. Il progetto è pubblicato sulla pagina facebook I Have a Gift e sui siti web delle associazioni Wunderbar Cultural Projects e Ramdom, dove sono indicate tutte le informazioni per partecipare.

I multipli della Galleria Studio G7 per la Fondazione Sant’orsola

#anchenoiaiutiamo è una campagna di raccolta fondi promossa da Galleria Studio G7 e dai suoi artisti, un progetto a favore della raccolta Più forti INSIEME, indetta dalla Fondazione Sant’Orsola.

Insieme agli artisti, sono state selezionate sette edizioni dei multipli dell’archivio della Galleria, tra i quali, il manifesto della performance del 1977 di Marina Abramovic, una incisione del 1992 di Marco Gastini e una stampa industriale di Sol LeWitt. L’80% ricavato dalla vendita di ogni opera andrà a beneficio della raccolta fondi Più forti INSIEME, a sostegno degli ospedali di Bologna e degli operatori sanitari coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19.

La campagna dello Studio G7 è aperta fino al 12 aprile, scegliendo e ordinando online, via Instagram, Facebook o email a info@galleriastudiog7.it. Per il momento, sono stati racolti 3376 euro.

Design Loves Milano

Cambi Casa d’Aste, in collaborazione con il duo creativo milanese Annalisa Rosso e Francesco Maiardi di Mr. Lawrence, presenta Design Loves Milano, l’asta di beneficenza online a sostegno dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano. Tanti i designer che hanno risposto all’appello: Fernando e Humberto Campana, Formafantasma, Roberto Sironi, Muller Van Severen e Analogia Project, tra i molti altri. La donazione aiuterà l’Ospedale Luigi Sacco di Milano con l’acquisto di attrezzature e strumentazioni per sostenere i gruppi di ricercatori locali a sviluppare il vaccino per arrestare il diffondersi del Covid-19.

«Stiamo lavorando con entusiasmo a questo straordinario progetto. Milano è la culla del design, i suoi figli sono sparsi per il mondo ed è incredibile vedere come tanti designer e professionisti del settore si stiano mobilitando per aiutare la città. Ci piace pensare che i grandi designer del presente e del passato, simbolo di Milano a livello internazionale, possano ritrovarsi uniti in quest’operazione di solidarietà che non sarà solo rivolta alla città ma a tutti noi», ha spiegato Matteo Cambi, Presidente e CEO di Cambi Casa d’Aste.

Il catalogo sarà disponibile sul sito cambiaste.com dal 23 aprile, mentre l’asta online sarà il 12 maggio 2020.

Art For Covid-19, a favore di Codogno

ART FOR COVID-19 è una raccolta fondi nata da un’idea di Camilla Fiorin di Colophon Arte, residente a Codogno e volontaria della Protezione Civile. A sostenere il progetto, che rimane comunque aperto a nuove collaborazioni, la Fondazione Giulio e Anna Paolini, Mucho Mas!, di Torino, e La Città Nascosta, di Firenze.

Tanti gli artisti coinvolti, appartenenti a diverse generazioni, come Flavio Favelli, Giulio Paolini, Ermanno Olmi, Arnaldo Pomodoro, Davide Benati, Agostino Bonalumi, Daniela De Lorenzo, Marcello Maloberti. Le opere acquistabili sul sito Artforcovid.com sono state donate dagli artisti e il ricavato sarà inviato direttamente alla Protezione Civile di Codogno, la prima città colpita seriamente dall’emergenza e dalla crisi sanitaria.

#daiunsegno, con l’Accademia Nazionale di San Luca

L’Accademia Nazionale di San Luca si fa portavoce della comunità degli artisti italiani e, in questa situazione di estrema emergenza, promuove e organizza #DaiUnSegno, la campagna di raccolta fondi a favore della Protezione Civile. Più di duecento gli artisti che hanno risposto all’invito, tra questi Stefano Arienti, Gianfranco Baruchello, Elisabetta Benassi, Thomas Braida, Paolo Canevari, Francesco Cellini, Paolo Desideri, Gianni Dessì, Alberto Garutti, Giorgio Griffa, Paolo Icaro, Giulio Paolini, Maurizio Nannucci, Pietro Ruffo, Marco Tirelli, Grazia Varisco, Gilberto Zorio. E altri si aggiungeranno, nei prossimi giorni.

Ogni artista realizza un’opera abbinata a un numero che corrisponde a una quota del valore di 50 euro, acquistabile fino al primo maggio 2020, tramite versamento bancario. Il sorteggio verrà effettuato nella sede dell’Accademia, pubblicamente e in presenza di un notaio, nella settimana seguente il 1° maggio 2020, compatibilmente con la situazione sanitaria. Il sorteggio consisterà nell’abbinamento casuale fra due serie di numeri. La prima serie è data da un numero progressivo assegnato alle opere, la seconda serie è data dal numero progressivo assegnato a ciascuna quota versata, secondo l’ordine temporale del versamento. Il sorteggio proseguirà finché tutte le opere saranno assegnate.

Per partecipare a #DaiUnSegno: versare una o più quote di 50 euro tramite bonifico bancario al conto corrente dedicato, intestato all’Accademia Nazionale di San Luca:

IBAN IT52K 01030 03200 00000 9007632

Causale: #Dai Un Segno

Specificando obbligatoriamente i dati essenziali per essere ricontattati (nome, cognome, recapito telefonico o e-mail)