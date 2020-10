Artisti, creativi, curatori, critici, organizzatori, produttori, ma anche a curiosi e appassionati, perché l’arte è per noi, per tutti. Arte Per Noi è il nuovo progetto a cura di Contemporary Locus e di Paola Tognon, che invita alla riflessione in un momento di disorientamento. Tre incontri, il 29 ottobre, il 4 e il 18 novembre, alle 18, al centro culturale TREVILAB di Bolzano, per approfondire alcuni argomenti che, nel settore specifico dell’arte e della cultura, sono diventati sempre più urgenti.

«L’immobilità obbligata delle attività culturali in tempo di Covid 19 sta infatti mostrando, accanto a nuove sensibilità e ricerche, profonde ripercussioni. Questo chiede di immaginare un sistema più solido, oltre che flessibile e tecnologicamente avanzato, con un adeguato sviluppo e riconoscimento delle sue autorialità e professionalità», spiegano gli organizzatori. La partecipazione al primo incontro avverrà in diretta streaming tramite la piattaforma Zoom, inviando una mail a info@cooperativa19.it, per gli appuntamenti successivi saranno fornite comunicazioni e aggiornamenti, sul sito provincia.bz.it.

Arte per Noi: ospiti e programma

Il format di ogni appuntamento prevede la presenza di relatori dall’Italia e dall’Europa a cui si aggiungono ospiti dal territorio, insieme chiamati ad aprire delle piattaforme di analisi su specifiche tematiche. Il primo incontro, “Ad Arte: premi, bandi, professioni, opportunità”, in programma giovedì, 29 ottobre, pone una particolare attenzione sul tema dei premi nell’arte, portando l’esperienza di operatori e artisti che vi lavorano o vi hanno preso parte. A discuterne, saranno Antonella Gioli, Matteo Piccioni, Andrea Mastrovito e Doris Ghetta, moderati da Paola Tognon. Saranno prese in esame la storia e le evoluzioni del “premio d’arte”, per arrivare a una valutazione sull’efficacia e sull’attualità dello strumento.

Francesca Grilli, Marta Bianchi, Elena Mazzi, Caterina Riva, Bart van der Heide, Marion Piffer Damiani saranno gli ospiti del secondo incontro, “Nell’Arte: artisti e operatori”, in programma il 4 novembre. Il terzo incontro, rivolto a immaginare pratiche partecipative e innovative, è strutturato in forma di workshop su iscrizione libera, accompagnato dagli interventi di Alfredo Pirri, Daniele De Luigi, Gabriele Tosi, EGEON, con il coordinamento di Paola Tognon.