Artisti per Forcella: la raccolta fondi della Onlus Carlo Fulvio Velardi

Il dramma del Covid-19 ci ha messo di fronte alle criticità del nostro sistema e ha reso evidenti storie di marginalità che troppo spesso, in tempi che consideravamo normali, tendevano a scomparire dalle narrazioni ufficiali. Nella composizione del virus, si incrociano tanto fattori biologici quanto indicatori sociali e discernerli è una chiave fondamentale per l’interpretazione del fenomeno. Per buona sorte, sono emerse non solo disuguaglianze e ostilità ma anche movimenti di solidarietà, tanto più efficaci e significativi perché spontanei e di prossimità, di cui abbiamo avuto modo di scrivere in varie occasioni. E così, su una radicata conoscenza del territorio e su una estesa e proficua rete di relazioni ha potuto contare l’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus, per lanciare una raccolta fondi che sta coinvolgendo tantissimi fotografi e illustratori, a oggi 117, che hanno messo a disposizione la propria creatività, in aiuto di chi ha bisogno. L’Associazione è infatti attiva da anni a Forcella, tra le zone del centro storico di Napoli che resistono tenacemente, nel bene e nel male e con tutte le conseguenze del caso, ai processi di gentrificazione che hanno coinvolto praticamente tutte le metropoli occidentali.

«A Forcella, come in molti quartieri napoletani, si moltiplicano le iniziative di sostegno a famiglie e persone in difficoltà. Queste iniziative non riescono tuttavia a raggiungere tutte le situazioni di bisogno o a soddisfare tutte le necessità primarie dei tanti che, a causa dell’emergenza sanitaria, non possono svolgere neanche quelle misere attività precarie alle quali era affidata la loro sopravvivenza», spiegano dall’Associazione, che pochi mesi fa aveva presentato la sua nuova sede nel cuore di Forcella, in una ex fabbrica di vetro in via delle Zite riqualificata – anche con una installazione di Bianco-Valente – e aperta a laboratori e attività sul territorio, per adulti e bambini.

La conoscenza approfondita della realtà sociale ed economica del quartiere consente all’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi Onlus di individuare persone e famiglie in condizioni particolarmente disagiate, alle quali distribuisce un contributo settimanale in denaro. Gli artisti hanno aderito donando una loro immagine che verrà stampata presso il laboratorio di stampa Fineart Lab, in formato 20×30, su carta Hahnemühle Baryta o Moab 100% cotone e venduta per la causa al costo di € 100.

Qui trovate tutte le informazioni per l’acquisto delle opere, mentre di seguito la lista completa degli artisti che hanno aderito alla raccolta fondi dell’Associazione Amici di Carlo Fulvio Velardi: Stefan Bladh, Michele Palazzi, Myriam Meloni, Nicolò Filippo Rosso, Diambra Mariani, Fethi Sahraoui, Gabriele Cecconi, Sam Gregg, Stefano Mirabella, Carlo Barberio, Andrea De Franciscis, Kim Tue, Ciro Battiloro, Simone Donati, Francesco Merlini, Daniele Vita, Francesco Cito, Alessandro Cinque, Giulio Piscitelli, Valentina Sinis, Clelia Le Boeuf, Riccardo Bononi, Robert Polidori, Antonio Faccilongo, Camillo Pasquarelli, Franco Carlisi, Francesco Faraci, Ferhat Bouda, Mimi Mollica, Nausicaa Giulia Bianchi, Mahshid Dastgheib, Lina Pallotta, David Arribas González, Antonio Biasiucci, Vincenzo Russo, Margaret Mitchell, Raffaele Petralla, Annalisa Natali Murri, Carmine Cerbone, Lorenzo Castore, Francesca Leonardi, Alberto Casagrande, Salvino Campos, Fabio Sgroi, Alfredo Covino, Vincenzo Pagliuca, Marco Casino, Vladimir Vasilev, Fabio Moscatelli, Federico Vespignani, Carlotta Di Stefano, Claire Power, Eloisa D’Orsi, Karim El Maktafi, Mauro D’Agati, Soran Qurbani, Mario Spada, Fabio Itri, Claudia Pasanisi, El Nigro, Claudio Menna, Fabrizio Vatieri, Elise Corvaglia, Martina Di Gennaro, Stefano Cardone, Stefano Schirato, Mariano Silletti, Mario Laporta, Vanessa Vettorello, Cyop & Kaf, Giuseppe Maione, Elton Gllava, Patrizio Esposito, Alexis Pazoumian, Giorgio Massimo, Simone Florena, Arjen Zwart, Eduardo Castaldo, Augusto De Luca, Salvatore Pastore, Sergio Riccio, Marina Pacifico, Stephanie Gengotti, Peppe Tortora, Peppe Moccia, Simonetta Capecchi, Giuliana Racco, Giorgio Galimberti, Angelo Ferrillo, Marco Ficarra, Salvatore Esposito, Nico Vigenti, Luca Tavera, Cecilia Battimelli, Federica Limongelli, Rosa Mariniello, Nicolas Pascarel, Luciano Romano, Ina Otzko, Lorenzo Zoppolato, Davide Scognamiglio, Assia Inda, Alexandra Demenkova, Ludovica Bastianini, Alessandro Staiano, Marco Ghidelli, Marilena Abate, Irene Maria Di Palma, Francesco Nerone, Nicola Nunziata, Luciano Ferrara, Santo De Biase, Alessia Montefusco, Ilaria Abbiento, Michele Carfagna, Piotr Zbierski, Frederico Azevedo.