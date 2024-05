Buongiorno Ceramica, la festa diffusa delle città della ceramica

48 ore per esplorare le infinite declinazioni di una tecnica antichissima ma anche contemporanea, attraverso un programma di circa 500 eventi diffusi tra 57 Comuni italiani. Quello del 18 e del 19 maggio sarà un weekend di mostre, laboratori, visite guidate, performance tutti da scoprire, con Buongiorno Ceramica!, manifestazione organizzata da AiCC – Associazione italiana Città della Ceramica, giunta quest’anno alla sua decima edizione, con la partecipazione di tutte le realtà impegnate nella produzione e promozione culturale della ceramica artistica e artigianale italiana.

Botteghe e atelier ma anche musei, scuole, gallerie d’arte e spazi pubblici apriranno le proprie porte al pubblico, per raccontare le proprie storie e quelle dei protagonisti del settore, maestri artigiani e giovani artisti e designer, seguendo percorsi tematici ed esplorando tanto le tradizioni secolari quanto le creatività più innovative.

57 città in tutta Italia, una grande rete per la ceramica

«Buongiorno Ceramica! torna per sensibilizzare il pubblico su una tematica che da Nord a Sud accomuna grandi città e piccoli centri di antica produzione ceramica: oggi più che mai come AiCC sentiamo la necessità di creare momenti di unione, sinergia e confronto, per tenere vive le tradizioni ceramiche italiane», ha sottolineato il presidente di AiCC, Massimo isola, Sindaco di Faenza, città fortemente colpita dall’alluvione del maggio 2023. «La scorsa edizione e gli avvenimenti dell’ultimo anno ci hanno insegnato quanto insieme possiamo essere forti e promotori di una identità comune. Questa edizione di Buongiorno Ceramica! vuole quindi essere ancora di più un simbolo di unione e comunità, per mantenere viva la ceramica artistica e artigianale italiana e portarla insieme nelle piazze e nelle case dei cittadini».

Nell’arco della due giorni della kermesse, dunque, saranno ben 57 le “capitali” italiane della ceramica, in tutta Italia: Acquapendente, Albisola Superiore, Albissola Marina, Appignano, Ariano Irpino, Asciano, Ascoli Piceno, Assemini, Bassano del Grappa, Borgo San Lorenzo, Burgio, Calitri, Caltagirone, Calvello, Castellamonte, Castelli, Cava de’ Tirreni, Celle Ligure, Cerreto Sannita, Città di Castello, Civita Castellana, Collesano, Cutrofiano, Deruta, Este, Faenza, Fratte Rosa, Grottaglie, Gualdo Tadino, Gubbio, Impruneta, Laterza, Laveno Mombello, Lodi, Matera, Mondovì, Monreale, Montelupo Fiorentino, Napoli-Capodimonte, Nove, Oristano, Orvieto, Pesaro, Rutigliano, San Lorenzello, San Pietro in Lama, Santo Stefano di Camastra, Savona, Sciacca, Sesto Fiorentino, Squillace, Tarquinia, Terlizzi, Umbertide, Urbania, Vietri sul Mare, Viterbo. Questa edizione vedrà inoltre la partecipazione di alcune città della ceramica europee, come Petrinja (Croazia) e Kütahya (Turchia) e le città dell’Associazione Portoghese Città della Ceramica (AptCVC) tra cui Aveiro, Barcelos, Caldas da Rainha, Mafra e tante altre.

Buongiorno Ceramica: il programma al nord

Il viaggio di Buongiorno Ceramica! inizia dal Piemonte, a Castellamonte, con la terza edizione di Ceramiche Sonore, la Mostra/Concorso Internazionale del Fischietto in Terracotta. In concomitanza, Sandra Baruzzi e Guglielmo Marthyn presenteranno la mostra Ceramiche Sonore ed Altro, con pezzi unici di ceramiche sonore e sculture. Sempre in Piemonte, il Museo della Ceramica di Mondovì ospita Viaggio eclettico a palazzo con Ugo Nespolo, mostra antologica con opere dell’artista biellese, tra fotografie newyorkesi, sculture di bronzo, in vetro e in ceramica e serigrafie.

Le iniziative proseguono poi in Liguria, con una serie di appuntamenti che coinvolgono le città della Baia della Ceramica di Albissola Marina, Albisola Superiore, Celle Ligure e Savona. Diversi sono gli eventi che animeranno il centro di Albissola Marina, tra presentazioni di installazioni, come l’opera L’Albero della Vita di Giovanni Crescini, mostre, manifestazioni con tornianti al lavoro, incontri tematici, azioni creative, laboratori collettivi e l’apertura straordinaria di Manifattura Mazzotti, con il suo giardino e museo, e del MuDa – Museo Diffuso di Albissola. Nella città di Celle Ligure sarà presentato il libro Celle Ligure nei secoli, a cura del ceramologo di fama nazionale Federico Marzinot.

Il viaggio di Buongiorno Ceramica! in Veneto coinvolgerà le città di Bassano del Grappa, Este e Nove. La città di Bassano del Grappa partecipa al weekend della ceramica presentando l’evento Silent Play – Bassano Città dell’Artigianato, un audio tour digitale tra le botteghe artigiane del centro storico: un percorso a piedi tra le vie del centro, guidato da podcast, che tra una tappa e l’altra propone storie di protagonisti noti e meno noti della vita in città.

Gli appuntamenti al Centro, con Pesaro Capitale della Cultura

In Emilia-Romagna, dopo i lunghi mesi di ricostruzione seguiti all’alluvione dello scorso maggio, Faenza aprirà nuovamente le porte di botteghe storiche, giardini privati e musei, tra cui il Museo Internazionale delle Ceramiche, il Museo Carlo Zauli, Art Deposit e tanti altri, per un ricco fine settimana di eventi diffusi in tutta la città tra visite guidate, laboratori, letture e mostre a tema.

In Toscana, Impruneta aprirà le porte delle sette fornaci marchio C.A.T. con visite guidate dedicate alle antiche tecniche di lavorazione della terracotta. Saranno inoltre inaugurate due mostre sul progetto Archeologia della produzione nel paese del cotto, a conclusione di un percorso in collaborazione con l’Università degli Studi di Firenze e la Soprintendenza Archeologica iniziato con il ritrovamento nel territorio di un prezioso nucleo ceramiche rinascimentali e moderne.

Il fine settimana della ceramica prosegue nelle Marche. La città di Pesaro, capitale italiana della cultura 2024, è pronta ad accogliere turisti e appassionati da tutta Italia con un ricco programma di visite guidate tematiche, laboratori per adulti e bambini e aperture straordinarie che coinvolgono i principali luoghi culturali della città. Palazzo Mosca – Musei Civici, Palazzo Ciacchi e il museo CAME sono alcune delle tappe di Pesaro, città della ceramica, un itinerario speciale per ammirare i preziosi manufatti e le decorazioni delle rispettive collezioni, dall’epoca rinascimentale al Novecento.

In Umbria, la città di Deruta inaugura il 18 maggio la mostra di Ioana Sisea Le Avventure dell’Orso Lache e dei suoi Amici presso il Museo Regionale della Ceramica. Per tutto il fine settimana si susseguiranno laboratori, dimostrazioni ceramiche, presentazioni in tutto il centro storico, tra Piazza dei Consoli, il Chiostro di San Francesco e il Museo Regionale della Ceramica. Città di Castello presenterà l’evento Buongiorno Ceramica, il caffè è servito, una esposizione di tazzine da caffè realizzate dai ceramisti Tifernati, da noti artisti e allievi ceramisti delle botteghe d’arte della città.

Il viaggio prosegue nel Lazio, con un ricco programma di appuntamenti consolidati negli anni. Il centro storico di Acquapendente si trasformerà in una vera e propria festa a cielo aperto, con esposizioni di artigiani, l’apertura di laboratori artistici, delle Officine delle Arti e dei Mestieri e del Museo della Città. Fiore all’occhiello di questa edizione sarà la visita alla Mostra Il ‘600 un’esposizione di colori, allestita presso il Museo della Città Civico e Diocesano.

Civita Castellana è pronta ad accogliere Buongiorno Ceramica! con visite guidate tematiche, laboratori, mostre, dimostrazioni e ceramica in bottega. Fulcro della manifestazione sarà il Museo della Ceramica Marcantoni con Colazione con i ceramisti, tra una lezione di ceramica e un buon caffè. A chiudere la manifestazione sarà Raku Experience, straordinaria esperienza di laboratorio e di cottura per sperimentare l’antica tecnica Raku. Infine, Tarquinia ospiterà la 5° tappa di Ritorno a Fuping, mostra che raccoglie le opere di 13 artisti italiani ispirate alle residenze da loro svolte in Cina, organizzate da AiCC presso il Fuping Pottery Art Village nel 2019.

Buongiorno Ceramica: gli appuntamenti al sud e nelle isole

Spostandoci in Puglia, la città di Cutrofiano è pronta ad accogliere visitatori e amanti della ceramica per un fine settimana all’insegna della tradizione della terracotta, con un ricco programma di appuntamenti diffusi tra Piazza Cavallotti e Parco dei Fossili con laboratori per bambini, visite guidate e l’esibizione al tornio dei Maestri Ceramisti. A Laterza, il programma di quest’anno prevede l’ingresso gratuito al MuMa e visite guidate speciali alla scoperta dell’arte antica della maiolica laertina, con video in tecnologia 3D per raccontare l’evoluzione storica della maiolica. La Sala Archivio ospiterà invece la mostra L’arte tra innovazione e tradizione, che racconta di contaminazioni tra diversi linguaggi artistici.

In Campania, sarà Cava de Tirreni una delle principali protagoniste, con un ricco programma di laboratori, cotture raku, mostre ceramiche e l’inaugurazione del Museo della Ceramica. A Napoli, la produzione Porcellane Carusio aprirà le porte della propria bottega, alla scoperta della porcellana artistica di Capodimonte, con laboratori esperienziali di manipolazione della porcellana e due degustazioni, sabato e domenica, di caffè all’interno di tazzine in porcellana artistica.

In Sicilia, nella città di Collesano, verrà presentato ai viaggiatori ceramici più esperti (ma non solo) Il Passaporto della Ceramica, un documento nato dalla collaborazione tra le sei città siciliane di AiCC, ovvero Burgio, Caltagirone, Collesano, Monreale, Santo Stefano di Camastra e Sciacca per promuovere il turismo esperienziale legato alle ceramiche artistiche siciliane.

Per il programma completo, potete cliccare qui.