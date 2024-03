Cheap porta le poesie di Patrizia Cavalli tra le strade di Bologna

«Avevo altre ambizioni, sognavo altre giustizie, altre armonie», «Nella distanza di questi giorni, noi siamo a due passi dall’eternità», si legge sui poster diffusi a Bologna. E poi, «Avanti su, io ti guardo, tu fiorisci». «Le mie poesie non cambieranno il mondo», eppure le parole di Patrizia Cavalli lo scrivono limpidamente, lo approfondiscono nelle sensazioni, ne ampliano il grado di sensibilità e nel caso di Reclaim Cavalli, progetto presentato dal collettivo CHEAP e dedicato alla grande poetessa, scomparsa il 21 giugno 2022, gli accordano una cifra di inaspettato, come la traccia di un’armonia trovata per caso. Promosso in collaborazione con la musicista Chiara Civello e con Giulio Einaudi editore in occasione del nuovo tour dell’artista, il progetto è scandito da dieci poster, posizionati nella centralissima via Irnerio, in cui si susseguono i versi di alcuni tra i componimenti più significativi di Cavalli, per riscoprirne la poetica raffinata e complessa ma sempre prossima – presente, anche nella sua accezione di esserci – a una contemporaneità imprescindibile.

L’intervento è stato presentato in occasione del Sempre Così Tour di Chiara Civello, un ciclo di concerti che attraversa l’Italia e farà tappa proprio a Bologna, l’8 aprile, al Cinema Europa. Il tour prende il titolo dall’omonimo brano composto e scritto dalla musicista e cantautrice insieme a Patrizia Cavalli e finito da Civello nel 2022, poco dopo la scomparsa della poetessa. Dunque, un brano nato dalla profonda amicizia tra le due donne e che fa da colonna sonora a This Is How A Child Becomes A Poet, cortometraggio di Céline Sciamma che esplora le stanze che furono la casa di Patrizia Cavalli, pochi istanti prima che venisse completamente svuotata, la cui proiezione aprirà il sipario sulla performance dell’8 aprile.

«Sensoriale, sensibile ed esatta, come poeta e come persona, Patrizia Cavalli con le sue poesie non avrà cambiato il mondo, ma alcune vite si, per esempio la mia», ha commentato Chiara Civello. «La sua “poesia molecolare” nasce da un’incandescenza latente che viene prodotta dalla frizione tra arrendevolezza e quella che lei stessa chiamava prepotenza indiscriminata. L’accordo di queste due frequenze è per me la sua essenza e la sua più pura forma di presenza, quella dei sensi, quelli ufficiali, cinque e gli altri, i clandestini, imprecisabili. Questa iniziativa pensata e realizzata con CHEAP ed Einaudi è un atto di “presenza poltica” che aiuta e permette di riverberare ancor di più Patrizia nel mondo. Oggi».

«Nei suoi libri si snoda un canzoniere amoroso tutto centrato sul corpo, sui suoi ritmi, sugli impulsi ormonali e delle stagioni, sui sensi più che sul sentimento», dichiarano da Giulio Einaudi editore. «Ma intorno a questo nucleo erotico c’è un continuo divagare, quasi un avvicinarsi e un ritrarsi continuamente al e dal fuoco di un enigma. Le poesie di Patrizia Cavalli hanno saputo affascinare gli intellettuali e i critici più raffinati ma anche il pubblico più ampio, che la idolatrava come una pop star. E questa è la capacità polisemica dei grandi. Quella di Patrizia Cavalli è stata, e continuerà a essere una delle voci poetiche più importanti degli ultimi cinquant’anni, in Italia e a livello internazionale.