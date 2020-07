Da domani, 8 luglio, il CineMobile Summer Tour 2020 poterà nelle piazze di Milano e dintorni la magia del cinema con proiezioni gratuite all’aperto, grazie al camoncino Fiat che negli anni Trenta percorreva l’Italia trasformando le piazze in sale cinematografiche.

Qui sotto potete trovare l’elenco completo dei luoghi delle proiezioni di luglio e agosto.



«Il Cinemobile Fiat 618 del 1936, perfettamente restaurato da Regione Lombardia e custodito e valorizzato presso il MIC – Museo Interattivo del Cinema, regalerà al pubblico speciali proiezioni gratuite a cielo aperto nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza», si legge nel comunicato stampa.

Le pellicole saranno proiettate in parchi, piazze, cortili di centri culturali e ricreativi di Milano e provincia, per riportare il cinema alla «sua dimensione pubblica, aperta, collettiva. Mai come in questo preciso momento storico, caratterizzato da contenuti on demand e fruizione individuale, è necessario valorizzare la potentissima esperienza di racconto, condivisione e nutrimento della collettività che rappresenta la proiezione cinematografica pubblica», ha aggiunto l’organizzazione.

L’inziativa e il crowdfunding

«L’iniziativa, a cura di Cineteca Milano, è resa possibile grazie al sostegno di Intesa Sanpaolo Assicura, Fondazione Cariplo e ai sostenitori che hanno partecipato al crowdfunding lanciato per l’occasione nel mese di giugno.

Il CineMobile Summer Tour 2020 rientra inoltre nel palinsesto delle iniziative culturali estive del Comune di Milano “Aria di Cultura”.

Il desiderio di Cineteca Milano è quello di poter raggiungere altri quartieri e paesi della cerchia metropolitana, per questo motivo è ancora possibile donare sostenendo il crowdfunding, affinché si possano programmare ulteriori date del tour», ha spiegato l’organizzazione.

Sul sito di Cineteca Milano, direttamente qui, potete sapere di più sul crowdfunding e sostenere l’iniziativa.

Il programma e come assistere alle proiezioni gratuite

Cineteca Milano propone il format “Tutto il cinema in 50 minuti”: «dai fratelli Lumière ai pionieri Georges Méliès e Luca Comerio, dal luccicante mondo delle dive fino alla prima animazione, con un cortometraggio a sorpresa alla fine di ogni “condensato di magia”.

Si attraverseranno i decenni, le mode, i cambiamenti dell’immaginario collettivo, e il pubblico sarà invitato a partecipare attivamente alle proiezioni attraverso quiz, commenti, racconti e suggestioni.

Tutti i materiali proiettati appartengono all’Archivio Storico di Fondazione Cineteca Italiana».

gratuita ed è necessario prenotare a partire da 3 giorni prima dell’evento prescelto cliccando sulla data presente nel calendario La partecipazione alle serate del Cinemobile Summer Tour 2020, che si terranno sempre dalle 21.00, èed èprescelto cliccando sulla data presente nel calendario nel sito di Cineteca Milano

Dove e quando avverranno le proiezioni?

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti vi invitiamo a consultare il sito web di Cineteca Milano