Pronti per sfatare i luoghi comuni? Al via dall’8 all’11 giugno, a Rovato, la seconda edizione di Pour Parler, il festival dedicato ai luoghi comuni e a come interpretarli, al di là dei pregiudizi che, entrati nella vita quotidiana e nel dibattito giornaliero, condizionano e spesso radicalizzano la nostra comprensione del presente. Dagli stereotipi sull’intelligenza linguistica ai tabù sul sesso, fino ai grandi interrogativi che riguardano la salute, l’ambiente, l’attualità, lo sport e le relazioni con se stessi e con gli altri, per scoprire che, forse, i luoghi comuni non sono altro che una comfort zone.

Nata nel 2022 da un’idea dei conduttori di “Off Topic – Fuori dai luoghi comuni”, il programma del weekend di Radio 24, la kermesse – che rientra nel palinsesto di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023 – è stata anticipata da tre mesi di anteprima, durante i quali sono stati presentati i libri di Valerio Massimo Visintin, Jonathan Zenti, Maura Gancitano e Andrea Colamedici del progetto Tlon. Tante le novità per questa seconda edizione, realizzata grazie al contributo di Fondazione Cariplo e al patrocinio della Provincia di Brescia, del Comune di Rovato e della Strada del Vino Franciacorta. Quest’anno infatti, agli spettacoli serali e alle presentazioni di libri con degustazioni di vini locali, si affiancano dj set, podcast live show, passeggiate sotto le stelle e un’imperdibile biciclettata tra le vigne per scoprire il territorio circostante e i suoi prodotti enogastronomici.

A passare idealmente il testimone tra la prima e la seconda edizione di Pour Parler sarà Adrian Fartade, youtuber esperto di astronomia e astronautica. Paolo Borzacchiello, tra i massimi esperti di intelligenza linguistica, Corinna Grandi, attrice e comica che arriva direttamente da Zelig, Beatrice Mautino, biotecnologa e divulgatrice scientifica, Alessandro Milan e Leonardo Manera di Radio 24 e Benedetta Santini, insegnante e psicologa, sono solo alcuni degli artisti che animeranno le quattro serate in compagnia di Beppe Salmetti e Riccardo Poli, conduttori di “Off Topic” su Radio 24 e direttori artistici del Festival.

La rassegna culturale si terrà in diverse location di Rovato e per la prima volta si estende anche in altri comuni della Franciacorta. Piazza Cavour sarà il centro pulsante, con il suo meraviglioso colonnato. La mattina, invece, il Bar Rivellino e il Caffè Cavour ospiteranno “La rassegna (brutta) di Pour Parler”, con le voci di “Brutto, un podcast bello” a dare li buongiorno commentando, male, le notizie più brutte del giorno. Via Palazzo e via Castello, con gli scorci sulla parte storica di Rovato, saranno la cornice del Pour Parler Market – con i banchetti di artigianato locale e incursioni di artisti di strada –, il cocktail bar Retroscena ospiterà un djset, la cima del Monte Orfano si trasformerà in un osservatorio naturale per ammirare le stelle e infine, con la biciclettata “La Vigliacca”, si toccheranno alcuni dei comuni più belli della Franciacorta.