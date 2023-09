Sette incontri per approfondire una collezione: ripartono venerdì, 22 settembre, le Conversazioni d’autore, il progetto che racconta storie, vicende e retroscena delle opere del museo MAXXI di Roma, attraverso la viva voce di artisti, architetti e curatori, protagonisti delle mostre in corso e della raccolta recentemente riallestita nell’ambito del progetto espositivo Fuori Tutto.

Fuori tutto, un deposito aperto

Curato da Bartolomeo Pietromarchi, con sezione architettura a cura di Pippo Ciorra, Laura Felci, Elena Tinacci e sezione fotografia a cura di Simona Antonacci, Fuori tutto è stato pensato come un percorso in una sorta di “deposito aperto”, per esplorare le sperimentazioni più recenti, le ultime acquisizioni e i lavori dei grandi maestri, tra pittura, scultura, architettura, fotografia, video, installazione, performance e sound art. Tra gli artisti presenti in mostra Rosa Barba, Elisabetta Di Maggio, MASBEDO, Jannis Kounellis, Michelangelo Pistoletto, Pedro Reyes, Patrick Tuttofuoco. Tra gli architetti sono stati selezionati progetti di Giorgio Grassi, Matilde Cassani, Francesca Torzo e DEMOGO per dare vita a un dialogo a distanza tra autori di generazioni diverse.

La mostra diventa anche il luogo per raccontare il processo di lavoro dietro le committenze fotografiche del MAXXI, come il progetto fotografico collettivo Atlante Sapienza, in collaborazione con Sapienza Università di Roma, che vede coinvolti Iwan Baan, Antonio Biasiucci, Silvia Camporesi, Marina Caneve, Carlo Valsecchi, e La Processione di Valentina Vannicola, una trasposizione fotografica del XXIX canto del Purgatorio di Dante. Ma per saperne di più, non resta che ascoltare le persone direttamente coinvolte nei fatti.

Conversazioni d’autore: il calendario al MAXXI

Il primo appuntamento è in Galleria 1, venerdì, 22 settembre, alle 18, con l’artista e cineasta Rosa Barba e la sua NO – Orchestra con nastro, opera commissionata dal MAXXI e attualmente esposta nella mostra FUORI TUTTO. Frutto di un’approfondita ricerca all’Archivio Storico Ricordi di Milano e ispirata alle composizioni per orchestra e nastro magnetico di Luigi Nono, l’installazione unisce video, luce, suono e spazio per creare una sintesi delle arti, utilizzando la composizione visiva e musicale in chiave concettuale. Con l’occasione, l’etichetta Die Schachtel e l’Archivio Storico Ricordi presentano il disco d’artista in edizione limitata realizzato insieme a Rosa Barba e ispirato alla sua opera.

Il 27 settembre, un appuntamento speciale con Mario Cresci, maestro indiscusso della fotografia contemporanea, che rifletterà sul concetto di identità, storia e memoria in conversazione con Marco Scotini, curatore della mostra Mario Cresci. Un esorcismo del tempo, visitabile ancora fino all’1 ottobre e scandita da 400 fotografie vintage, documenti d’archivio, oggetti etnografici. Introduce e modera Simona Antonacci, Responsabile fotografia MAXXI.

L’incontro successivo è dedicato all’architettura: il 12 ottobre alle 16, appuntamento con DEMOGO, studio di architettura fondato nel 2007 da Simone Gobbo, Alberto Mottola e Davide De Marchi, per approfondire il loro progetto realizzato per il Parc d’Epinal a Gembloux, in Belgio, che è entrato a far parte della Collezione MAXXI Architettura. I tre architetti saranno in conversazione con Pippo Ciorra, Senior Curator MAXXI Architettura.

Il 26 ottobre, Giorgio Andreotta Calò, in dialogo con la curatrice del MAXXI Giulia Ferracci, parlerà della sua ricerca, che comprende l’uso di elementi naturali, carichi di simbolismi, a partire dall’opera Produttivo. Per realizzarla, l’artista ha acquisito, riordinato e catalogato circa 2000 metri lineari di carotaggi dell’area del Sulcis Iglesiente in Sardegna. A dare voce all’incontro del 16 novembre sarà Matilde Cassani, architetto e artista che fin dall’inizio della sua attività esplora quell’area fertile in cui si incontrano architettura, arte, design e performance. L’artista sarà in dialogo con Pippo Ciorra, senior curator MAXXI Architettura e Luigia Lonardelli, curatrice MAXXI e autrice del libro-intervista alla stessa Cassani Lo spazio pubblico come immaginario.

Martedì 21 novembre, appuntamento con un altro grande maestro, l’architetto Giorgio Grassi, il cui intero archivio è entrato nel 2021 a far parte della Collezione Architettura del MAXXI ed è ora esposto per la prima volta al pubblico. L’evento è anche un’occasione per presentare il volume Giorgio Grassi. Scritti Scelti 1965-2015, che raccoglie una selezione della sua intensa riflessione teoretica destinata in particolare ai giovani e agli studenti. In conversazione con gli architetti Franco Purini e Luca Ortelli.

Il tempo è il protagonista principale delle opere di Elisabetta di Maggio, che giovedì 23 novembre incontrerà il pubblico del Museo insieme alla curatrice Chiara Bertola. A partire dall’opera Greetings from Venice, attualmente in mostra al MAXXI, una grande installazione site-specific composta da oltre 100mila francobolli, che rievoca il pavimento della Basilica di San Marco a Venezia. Introduce Anne Palopoli, curatrice MAXXI. Ultimo appuntamento dell’anno del ciclo Conversazioni d’autore è martedì 12 dicembre, con Valentina Vannicola e La Processione Mistica, opera fotografica lunga oltre 7 metri ispirata alla processione descritta da Dante nel XXIX Canto del Purgatorio. Un vero e proprio tableau vivant messo in scena nelle campagne della maremma laziale con il coinvolgimento di 48 figuranti, tutti attori non professionisti scelti nella comunità locale, e di diverse maestranze tra modellisti, sarti e artigiani. Interviene il curatore Francesco Zanot.