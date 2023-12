Dallo scorso 30 novembre fino al 2 dicembre 2023, gli artigiani e i creativi dello storico quartiere San Lorenzo di Roma aprono i propri laboratori per due giorni ricchi di eventi e mostre, con l’intento di dimostrare che un altro futuro della città è possibile, al di fuori del circuito del turismo di massa e della movida: il progetto, intitolato CREA San Lorenzo, nasce tra le botteghe e gli spazi creativi del quartiere per raccontare i diversi mestieri che lo abitano, con un coinvolgente percorso che partirà dalla mostra collettiva presso Soho House Rome e proseguirà nei diversi spazi degli artigiani.

CREA San Lorenzo nasce per iniziativa di Tamara Cardone, ceramista fondatrice di Claybase e Sabina Bernardelli, designer di gioielli e orafa. L’obiettivo dell’evento è quello di far conoscere un altro aspetto del quartiere attraverso l’artigianato artistico che insieme a tante altre realtà, come piccole librerie, associazioni e biblioteche, rendono San Lorenzo un luogo accogliente con una comunità forte e un tessuto culturale molto vitale.

Qui, tutti gli artisti partecipanti all’evento:

-Claybase (Tamara Cardone) Fondatrice Crea

Oggetti in ceramica

–Sabina Bernardelli fondatrice CREA

Gioielli d’autore

–MyriamB (Myriam Bottazi)

Design Gioielli e Accessori

–VL Design

Tappezzeria Artistica

–Sassi Produzioni

Design tessile

–Ottavia Pagani

Decorazione ceramica

–Lalegatoria

Stampa e legatoria

–Raj Terremuse (Raika Cannone)

Creazioni in Ceramica

–Daniela Ronchetti

Gioielli contemporanei

–Agniclay (Emiliano Granatelli)

Ceramica artistica

–La Medusa (Carolina De Cesaris)

Sculture Ceramica

–Laboratorio Pellerossa

Artigiano del Cuoio

–Associazione culturale Madras, Gaetana Corvino, Alessandra Borsetti, Bianca Federico, Paola Barabesi, Corina Proietti

Ceramica contemporanea