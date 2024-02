Cuore: Triennale Milano apre un nuovo spazio per l’archivio e la ricerca

400 metri quadri dedicati alla memoria e all’innovazione, per accogliere la comunità scientifica e per fare rete con le istituzioni legate alla cultura e alla ricerca, tra università, soprintendenze, fondazioni pubbliche e private. Triennale Milano ha presentato Cuore – Centro Studi, Archivi, Ricerca, che sarà accessibile gratuitamente, negli orari di apertura di Triennale, dal martedì alla domenica, dalle 11 alle 20. Pensato come «Un luogo flessibile e in continua evoluzione», spiegano dall’organizzazione, Cuore sarà uno spazio incentrato sul «Lavoro di progettazione e ricerca che è alla base di tutte le attività di Triennale».

A sviluppare concept, progetto architettonico e allestitivo dello spazio, AR.CH.IT Luca Cipelletti, nell’ambito di una più vasta attività di valorizzazione e ripristino del design originario del Palazzo dell’Arte elaborato da Giovanni Muzio nel 1933, che Triennale sta portando avanti su tutto l’edificio. Il progetto è stato concepito per valorizzare il dialogo tra architettura e allestimento, tra contenuto e contenitore, dando vita a un ambiente in cui gli elementi modulari sono destinati a rinnovarsi nel tempo.

All’interno di questo spazio convergono tre funzioni principali. La prima è legata alla ricerca con la riattivazione del Centro studi di Triennale, fondato nel 1935 e attivo fino al 1990. Il Centro studi porta avanti ricerche di carattere scientifico-accademico in collaborazione con atenei nazionali e internazionali e in prospettiva sarà incentrato anche su progettualità e servizi innovativi.

La seconda funzione è connessa agli archivi, alla biblioteca e alle collezioni di Triennale: un patrimonio multidisciplinare, dal design all’arte, dall’architettura al teatro, dalla grafica alla fotografia e all’audiovisivo, che comprende più di 300mila opere, oggetti, disegni, progetti, fotografie, corrispondenze, libri. I materiali d’archivio e le collezioni vengono esposti per la prima volta nella loro complessità a rotazione e aperti alla consultazione. Gli archivi conservano materiali relativi alle Esposizioni Internazionali e all’attività di Triennale dal 1923 a oggi, mentre le raccolte sono costituiti dalla collezione del design italiano, la collezione Giovanni Sacchi e la collezione opere d’arte, con i fondi monografici di designer e progettisti tra cui Alessandro Mendini, Cinzia Ruggeri, Ettore Sottsass, Nanni Strada e Saul Steinberg. La biblioteca comprende una selezione di titoli italiani e internazionali, di oltre 22mila libri e 800 testate di periodici, a disposizione di ricercatori e appassionati, a libera consultazione o su prenotazione.

Attualmente viene esposta una selezione di materiali e documenti provenienti da vari archivi tra cui quelli dell’Architetto Pietro Lingeri, di Luciano Baldessari, del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, del Comune di Milano – CASVA, delle Fondazioni Achille Castiglioni, Angelo Mangiarotti, Franco Albini, Studio Museo Vico Magistretti e Gio Ponti Archives. Questi materiali sono una testimonianza dell’attività legata alle edizioni storiche delle Esposizioni Internazionali di Triennale di 16 progettisti: Pietro Lingeri, Luciano Baldessari, Achille Castiglioni, Gio Ponti, Vico Magistretti, Franco Albini, Albe Steiner, GPA Monti, Vittorio Gregotti, Angelo Mangiarotti, DDL.

Cuore si proporrà anche come una piattaforma di valorizzazione e divulgazione, che nel corso dell’anno ospiterà diversi fondi e archivi di enti pubblici e privati, sviluppando percorsi tematici di approfondimento. Questa terza funzione intende far convergere attorno a Triennale una rete di realtà che collaborino alle attività di conservazione, promozione e studio di patrimoni archivistici.

«Nel 2023 abbiamo festeggiato i cento anni di Triennale e questo nuovo spazio nasce come un dispositivo che guarda sia al passato che al futuro», ha dichiarato Stefano Boeri, Presidente di Triennale Milano. «Sentivamo la necessità di creare un luogo in cui fosse visibile e accessibile a tutti lo straordinario lavoro di ricerca, studio e approfondimento che è alla base della proposta culturale di Triennale e che rende vivo il patrimonio dell’istituzione. Cuore è un luogo aperto a tutti, dove è possibile consultare i materiali dei nostri archivi ma anche fare ricerca e sviluppare idee per il futuro grazie al Centro studi di Triennale che proprio qui rinasce».