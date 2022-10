Design, artisti e made in Italy: al via gli itinerari di inTour 2022

La cartografia di una Regione, delineata attraverso i suoi spazi dedicati al design e la moda, alla scoperta di un territorio scandito da istituzioni, atelier, archivi, musei d’impresa. Ideata dall’associazione MuseoCity, torna per la sua seconda edizione inTour, una tre giorni, dal 21 al 23 ottobre 2022, di aperture straordinarie a Milano e in tutta la Lombardia – anche di sedi solitamente non accessibili al pubblico – e di attività pensate appositamente per l’occasione.

49 gli spazi legati al mondo del design e della moda a partecipare alla manifestazione, diffusi in capoluoghi e località della Lombardia, tra Milano, Bergamo, Brescia, Como, Monza, Pavia e Varese, che partecipano con un ricco programma di iniziative, in collaborazione con Circuito Lombardo Musei Design e Museimpresa. E 13 gli itinerari ideati, per far emergere le affinità, non solo territoriali, tra le diverse istituzioni partecipanti, in circuiti da percorrere a piedi, in bicicletta o con i mezzi pubblici.

Numerosi i partecipanti che si sono aggiunti in questa seconda edizione, circa 20, e che propongono attività pensate appositamente per inTOUR 2022. Il Museo della Barca Lariana, di Pianello del Lario (Co), apre con una visita notturna sulle acque del Lago di Como, con musicisti posizionati lungo il percorso museale a ricamare i racconti con brevi intervalli musicali. Edoardo Zanon, curatore di Leonardo3 Museum, ci guiderà in una visita alla scoperta del progetto mai realizzato di Leonardo, la Macchina Volante, portandolo a compimento insieme al team di Leonardo3. L’Archivio Missoni presenterà il suo nuovo spazio espositivo con una visita guidata da Luca Missoni, mentre l’Atelier Zav, a Bergamo, laboratorio creativo di design che per la prima volta apre le proprie porte con visite guidate.Altra novità è rappresentata dai castelli che per la prima volta vengono coinvolti nell’attività di MuseoCity: tra questi, il Castello di Bornato nel Bresciano e Palazzo Barbò a Torre Pallavicina (BG).

Diverse anche le aperture straordinarie: come quella del MuTef, il Museo Teatro di Figura, che in attesa di inaugurare la sua nuova sede consente al pubblico di inTOUR di visitare l’atelier artigianale della celebre Compagnia Marionettistica Carlo Colla & Figli, e quella del Monastero di San Pietro in Lamosa che potrà essere ammirato attraverso visite guidate per scoprirne i ricchi affreschi.

In programma anche attività laboratoriali: la Fondazione Federica Galli rivela gli arcani dell’arte millenaria della stampa d’arte, tecnica tra le più affascinanti e meno conosciute fra le forme artistiche; il Dipartimento Educativo del Museo MA*GA, insieme a Luca Missoni, offre al pubblico un viaggio nell’universo creativo della Maison Missoni sperimentando in prima persona la tessitura su piccoli telai da tavolo. Un’attenzione particolare per i più giovani: Leonardo3 Museum propone percorsi guidati con attività, la Fondazione Pomodoro il laboratorio “Cromie!” strutturato secondo il Metodo Bruno Munari per bambini di 3-5 e 6-11 anni, il Museo della Barca Lariana dedica ai bambini un’intera giornata con suoni, colori, racconti e costumi e l’ADI Design Museum offre un’ampia gamma di laboratori per bimbi dai 5 ai 13 anni. Sempre all’ADI Design Museum si segnala la rassegna “1960-1990. Racconti di design. Le icone al cinema” promossa da Hearst Global Design: un’anteprima e due giornate di proiezioni no-stop che ripercorrono quattro decenni della storia del design Made in Italy attraverso documentari, video e fiction.