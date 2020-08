Fino a ora, i giochi di parole, le citazioni e le allusioni su questa “estate italiana” si sono sprecati ma, adesso, tocca passare all’azione e andarci, finalmente, in vacanza. In effetti, la vox populi ha detto il vero, visto che, dai alla mano, la settimana di ferragosto la Penisola è sold out: il 79% di tutte le strutture ricettive è già prenotato, con picchi dell’80% a Rimini, dell’81% a Ravello, dell’84% sulle Alpi, del 94% nel Cilento e del 98% nel Salento. Insomma, siamo tutti in partenza e andremo relativamente vicino, una bona occasione per conoscere le meraviglie del turismo di prossimità. Da questa riscoperta prende le mosse il progetto “Il mio viaggio in treno tra arte, bellezza e sostenibilità. L’Italia riParte”, contest realizzato dalla Digital Communication di FSI – Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con Giubilarte, curato da Valentina Ciarallo e Roberta Petronio.

Il progetto si rivolge ai viaggiatori che scelgono di esplorare l’Italia ma lasciando l’auto a casa – un applauso per la scelta sostenibile e anche più comoda in fondo –, e spostandosi, invece, sulle rotte della rete ferroviaria, il modo migliore per rendere il viaggio stesso una vacanza da vivere. Che è esattamente la call del progetto, che invita tutti, viaggiatori entusiasti e intraprendenti, attenti alla sostenibilità, fanatici del km 0, amanti della cultura e della bellezza, artisti, illustratori, video maker, instagrammer, esploratori di mete urbane ed extraurbane, a raccontare i propri itinerari verso le più belle mete italiane.

E allora, guardiamoci intorno, facciamoci trasportare dal viaggio, lasciamo stare le maratone di serie tv da sedile e usiamo il wifi delle Frecce per pubblicare sui nostri profili Instagram un videoracconto della nostra avventura, grande o piccola che sia. Ricordando di usare gli hashtag ufficiali, #fsitaliane, #ilmioviaggiosostenibile, #railwayheart, e taggando @fsitaliane, @frecciarossaofficial. I migliori contenuti verranno poi condividi da Fs Italiane sulle sue piattaforme digitali, su Instagram e sulla piattaforma RailPost.