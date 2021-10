Un grande campo di fiori, realizzati da artisti, designer e stilisti italiani e internazionali, come Antonio Marras, Emilio Isgrò, Fabio Novembre, Franko, Jacopo Etro, Kola Hamit, Marc Sadler, Michele De Lucchi, Mimmo Paladino, Rashid Karim, Stefano Boeri, tra gli altri. Tanti bouquet-sculture, oggetti unici, forme sensibili e delicate, dedicati ai bambini con disabilità e autismo. Saranno in mostra dal 21 al 31 ottobre 2021, nell’Atrio dei Gesuiti presso la Pinacoteca di Brera di Milano, nell’ambito del progetto “Siamo Fiori, promosso da Fondazione Sacra Famiglia. 43 opere che, al termine dell’esposizione, verranno messe in palio per una lotteria con uno scopo benefico: raccogliere fondi a supporto dei percorsi educativi di arte e design, rivolti a bambini e minori accolti nei laboratori di terapia occupazionale.

Organizzazione non profit di ispirazione cristiana, Fondazione Sacra Famiglia ogni anno eroga oltre 360mila prestazioni sanitarie e sociosanitarie e assiste 12mila persone nelle oltre 60 unità di accoglienza e di riabilitazione in Lombardia, Piemonte e Liguria. «Per Fondazione Sacra Famiglia una tappa fondamentale del percorso di presa in carico dei suoi ospiti, bambini, adulti, persone anziane e con disabilità, è quella che riguarda le attività finalizzate a migliorare la qualità della vita, favorire l’acquisizione di abilità, accrescendo la competenza e l’autostima», spiegano dall’ente. Tra le varie attività promosse, figurano anche i laboratori abilitativi “Arteticamente”, dove un team di 20 professionisti tra istruttori, terapisti occupazionali e educatori, definisce percorsi personalizzati attraverso l’utilizzo di tecniche di psico-educazione in diverse attività: la lavorazione della ceramica, la falegnameria, il garden creativo, la bigiotteria, la produzione di bomboniere solidali e di biglietti augurali, il riciclo e il cucito creativo.

La mostra promossa da Sacra Famiglia alla Pinacoteca di Brera è curata da Alessandro Guerriero e Alessandra Zucchi con il contributo di Tam Tam, associazione nata da un’idea di Alessandro Guerriero, Alessandro Mendini, Riccardo Dalisi e Giacomo Ghidelli e dedicata alle persone fragili e alle aree di marginalità. Tra i sostenitori, anche Fondazione Mediolanum Onlus e Fondazione Vittorio Polli ed Anna Maria Stoppani MMIX. E anche l’allestimento non poteva che essere a tema, con un partner tecnico come Rattiflora, azienda di impronta familiare che opera da quasi ottant’anni nel settore del floral design e del garden design.

I biglietti della lotteria sono disponibili per l’acquisto contattando Fondazione Sacra Famiglia. L’estrazione dei biglietti si terrà il 3 novembre presso la sede di Fondazione Sacra Famiglia a Cesano Boscone e sarà trasmessa anche in diretta Facebook.

«Pistilli, corolle, petali, gambi, stigma, sepali, stami tutto rigorosamente fatto a mano», ha spiegato Guerriero. «Tutto eseguito con estrema “non” precisione. Non esprimono sé stessi ma vogliono esprimere energie. Questi fiori saranno come dei puri esercizi, si svolgono sotto la nostra fissità mentale, elaborano idee circolari, sono una specie di perdita dei tempi e dei luoghi della nostra memoria, ritmica e ripetitiva».

Questi tutti gli artisti invitati: Stefano Boeri, Denise Bonapace, Corrado Bonomi, Andrea Branzi, Ferdinando Bruni, Alessandro Busci, Humberto e Fernando Campana, Letizia Cariello, Loris Cecchini, Gianni Cella, Aldo Cibic, Antonella Cimatti, Michele De Lucchi, Pablo Echaurren, Jacopo Etro, Giovanni Frangi, Franko B., Cesare Fullone, Hamit Kola, Anna Gili, Gaia Grossi, Alessandro Guerriero, Giulio Iacchetti, Daniele Innamorato, Emilio Isgrò, Corrado Levi, Antonio Marras, Marcello Morandini, Fabio Novembre, Mimmo Paladino, Chiara Passigli, Lucia Pescador, Luca Pignatelli, Karim Rashid, Ciro Rispoli, Pietro Ruffo, Marc Sadler, Elena Salmistraro, Fabrizio Sclavi, Patricia Urquiola, Velasco Vitali.