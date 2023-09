Forum Cultura 2023 – Milano Contemporanea

Il Forum Cultura 2023 intitolato Milano Contemporanea rappresenta un’opportunità per riconoscere e riflettere sul primato di Milano come laboratorio di espressione artistica e innovazione culturale, dove il passato si fonde con il presente e si proietta verso l’orizzonte dell’arte di domani.

«Questa iniziativa rappresenta un momento fondamentale nel percorso di Milano verso una riflessione sempre più approfondita sull’arte contemporanea, amplificando il dibattito sulla simbiosi tra produzione artistica, contesto urbano e interconnessioni socio-culturali. Milano si conferma una città che nutre il dialogo culturale e apre nuove porte di sviluppo e interpretazione», ha sottolineato l’Assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

Dedicato al mondo dell’arte contemporanea, che vede nel capoluogo lombardo un centro europeo in continua evoluzione nel panorama internazionale, il forum si svolgerà martedì 12 settembre al Castello Sforzesco – Sala Viscontea, e si articolerà, dalle 9 alle 18.30, in una serie di incontri con esperti, curatori, operatori culturali, artisti e personalità di spicco del settore: Giovanna Amadasi, Marta Bianchi, Stefano Boeri, Ilaria Bonacossa, Annarita Briganti, Franco Broccardi, Cristiana Campanini, Andrea Cancellato, Stefano Cernuschi, Elena Conenna, Caroline Corbetta, Chiara Costa, Linda Di Pietro, Massimiliano Gioni, Maria Grazia Longoni, Damiano Gullì, Camilla Invernizzi, Suzanne Jackson, Gianfranco Maraniello, Massimo Minini, Chiara Nuzzi, Adrian Paci, Cloe Piccoli, Roberto Pinto, Marina Pugliese, Elena Quarestani, Nicola Ricciardi, Bruna Roccasalva, Giulia Ronchi, Danilo Ruggiero, Diego Sileo, Francesco Valtolina, Angela Vettese, Astrid Welter, Giacomo Zaza, Luca Zuccala.

Gli ospiti condivideranno la loro esperienza e visione su temi cruciali, esplorando diversi punti di vista sull’arte contemporanea: dalla relazione con lo spazio pubblico alla complessa interazione tra la sfera pubblica e privata, dal contributo fondamentale degli operatori culturali indipendenti alla sfida di comunicare l’arte contemporanea.

Il programma completo

In mattinata, dopo i saluti istituzionali di Giuseppe Sala, Sindaco di Milano, Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura, del Comune di Milano e Marco Minoja, Direttore Cultura del Comune di Milano, alle ore 10.30 si confronteranno Massimiliano Gioni, Direttore Artistico della Fondazione Nicola Trussardi; Damiano Gullì, curatore arte contemporanea e public program di Triennale Milano; l’artista Adrian Paci; Roberto Pinto, Professore Associato di Storia dell’arte contemporanea dell’Università di Bologna e coordinatore Artline Milano; e Marina Pugliese, Direttrice area museo delle culture, progetti interculturali e arte nello spazio pubblico del Comune di Milano in materia di “Milano e l’arte contemporanea nello spazio pubblico” (con la moderazione di Cristiana Campanini). Seguirà l’incontro con il tema di “Milano e gli spazi del contemporaneo tra amministrazione pubblica e spazi privati” con la moderazione di Ilaria Bonacossa, Direttrice del Museo Nazionale di Arte Digitale, e con la partecipazione di Giovanna Amadasi, Head of public and educational programs di Pirelli Hangarbicocca; Chiara Costa, Head of programs di Fondazione Prada; Gianfranco Maraniello, Direttore musei d’arte moderna e contemporanea del Comune di Milano; Diego Sileo, curatore del PAC – Padiglione d’Arte contemporanea; e il critico d’arte e curatore indipendente Giacomo Zaza.

Andrea Cancellato, Presidente di Federculture aprirà gli incontri del pomeriggio. Si inizia con “Il contributo degli operatori indipendenti”, moderato da Chiara Nuzzi, curatrice e manager editoriale di Fondazione ICA, con l’intervento di Marta Bianchi, Presidente di Careof; Stefano Cernuschi, co-director di Ordet; Linda Di Pietro, alla direzione artistica di BASE Milano; Elena Quarestani, fondatrice e presidente di Assab One e Danilo Ruggiero, Presidente di Untitled Association. Si prosegue con “Comunicare il contemporaneo”, con Luca Zuccala, giornalista del Corriere e Direttore di Artslife a moderare. Interveranno: Elena Conenna, ufficio stampa del Comune di Milano e responsabile progetti per la promozione della città; Camilla Invernizzi, Presidente di Artsfor_; Cloe Piccoli, critica d’arte, curatrice, docente di Storia dell’Arte Aontemporanea all’Accademia di Brera e art e architecture writer per Repubblica; Giulia Ronchi, Direttrice responsabile di exibart e Francesco Valtolina, creative director di Mousse Magazine.

Caroline Corbetta, curatrice indipendente, giornalista e Founding Director di @ilCrepaccio, modera l’incontro “Il sistema dell’arte contemporanea tra MiArt e gallerie” a cui partecipano Franco Broccardi, dottore commercialista e partner di studio bbs-lombard; Maria Grazia Longoni, avvocata, socia di lCA studio legale e responsabile del dipartimento arte; il gallerista Massimo Minini, anche membro del CDA di Italics; Nicola Ricciardi, Direttore Artistico di MiArt; e Astrid Welter, Presidente di milano art community. Milano Contemporanea si concluderà con Tommaso Sacchi, Assessore alla Cultura del Comune di Milano; l’architetto e urbanista Stefano Boeri; l’artista Suzanne Jackson; Bruna Roccasalva, Direttrice di Fondazione Furla e la critica d’arte Angela Vettese (con la moderazione della giornalista e scrittrice Annarita Briganti).

A questo link sarà possibile registrarsi per partecipare e avere maggiori informazioni.