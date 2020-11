Giornata del Contemporaneo 2020: 19 artisti per un’edizione online

Plurale, aperta, diffusa, condivisa, ibrida. È la 16ma edizione della Giornata del Contemporaneo, che si terrà eccezionalmente il 5 dicembre 2020, invece che a ottobre, sia online che on site. La manifestazione, ideata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani, è nata con l’obiettivo di promuovere e far conoscere l’arte contemporanea, coinvolgendo musei, fondazioni, istituzioni pubbliche e private, gallerie e spazi d’artista, in una serie di attività destinate a più pubblici. Solitamente, si tratta di progetti laboratoriali, in grado di coinvolgere direttamente i fruitori ma, in questo contesto, ovviamente, è stato necessario variare il format, prediligendo il supporto virtuale.

Giornata del Contemporaneo: gli artisti dell’immagine 2020

Questa 16ma edizione non poteva che rendere conto di un anno difficilissimo ma anche ricco di avvenimenti, tanto drammatico quanto eccezionale, a partire dalla scelta dell’immagine guida, icona delle varie edizioni della Giornata del Contemporaneo. Stavolta, infatti, l’immagine non è stata affidata a un singolo artista ma a tutti i 19 artisti italiani proposti da altrettanti musei della rete AMACI, che andranno a comporre un mosaico digitale, a rappresentare il senso di comunità, da sempre caratteristica della Giornata del Contemporaneo, a maggior ragione in questo 2020. La E così, l’immagine che rimarrà negli annali della Giornata del Contemporaneo, sarà un mosaico composto dalle anteprime delle 19 opere proposte da Paola Angelini (Ca’ Pesaro), Meris Angioletti (GAMeC), Barbara and Ale (PAC), Cristian Chironi (Museion), Comunità Artistica Nuovo Forno del Pane (MAMbo), Andrea Facco (GAM Verona), Giovanni Gaggia (Musma), Barbara Gamper (Kunst Merano), Silvia Giambrone (Museo del Novecento), Andrea Mastrovito (Palazzo Faroni), Marzia Migliora (MA*GA), Nunzio (ICG), Nicola Pecoraro (MACRO), Luca Pozzi (FMAV), Alessandro Sambini (Mart), Marinella Senatore (Centro Pecci), Francesco Simeti (MAN), Justin Randolph Thompson (Madre), Emilio Vavarella (MAXXI). Per questa sedicesima edizione, dunque, i progetti digitali proposti dai Musei AMACI saranno veicolati sui canali dell’Associazione e di tutte le realtà coinvolte, durante la Giornata del Contemporaneo di sabato 5 dicembre 2020.

Se poi le condizioni lo consentiranno – ed è tutto da capire, considerando le recenti dichiarazioni del Ministro dei Beni Culturali, Dario Franceschini – il 5 dicembre i musei AMACI e tutte le realtà aderenti alla Giornata del Contemporaneo apriranno come di consueto gratuitamente al pubblico i loro spazi, con ingressi contingentati e nel massimo rispetto delle restrizioni vigenti, proponendo al contempo anche un calendario di attività digitali, riunite sotto l’hashtag #giornatadelcontemporaneo.

Anche per questa edizione, confermato il coinvolgimento della rete estera del MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sempre più in contatto con il MIBACT, tramite la collaborazione tra DGSP – Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese e DGCC – Direzione Generale Creatività Contemporanea. Ambasciate, Consolati e Istituti Italiani di Cultura all’estero saranno quindi coinvolti in questa Giornata del Contemporaneo che si dilungherà in una settimana di eventi, dibattiti e conferenze, dal 5 all’11 dicembre 2020, con l’obiettivo di promuovere l’arte contemporanea italiana all’estero.

I musei della rete AMACI

Questi i musei della rete AMACI: Castel Sant’Elmo, Polo museale della Campania, Napoli, Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Rivoli, Torino, Centro per l’Arte Contemporanea Luigi Pecci, Prato, Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee – Madre · museo d’arte contemporanea Donnaregina, Napoli, Fondazione Musei Civici di Venezia – Ca’ Pesaro, Galleria Internazionale d’Arte Moderna Fondazione Museion Museo di arte moderna e contemporanea, Bolzano, Fondazione Torino Musei – GAM – Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, Fondazione Modena Arti Visive, Galleria civica Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, Verona, GAMeC – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo, ICG – Istituto Centrale per la Grafica, Roma, Istituzione Bologna Musei, MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Kunst Meran Merano Arte, MA*GA – Fondazione Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea Silvio Zanella, Gallarate, MAN_Museo d’Arte Provincia di Nuoro, Mart – Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, MAXXI Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Roma, Museo del Novecento, Milano, Museo Marino Marini, Firenze, MUSMA – Museo della Scultura Contemporanea, Matera, PAC Padiglione d’Arte Contemporanea, Milano, Palazzo Fabroni – Arti Visive Contemporanee, Comune di Pistoia, MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma.