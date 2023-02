Un percorso alla scoperta degli atelier di scultura in Lombardia e due mostre, l’una storica, l’altra inclusiva. La Fondazione Piero Cattaneo di Bergamo presenta il programma di attività del 2023, che proporrà una serie di progetti e iniziative in sinergia con il calendario di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023.

La Fondazione Piero Cattaneo

La Fondazione Piero Cattaneo, costituitasi nel 2010 come Associazione senza fini di lucro e trasformata nel 2020 in Fondazione, nasce con l’intento di diffondere la conoscenza della figura di Piero Cattaneo (Bergamo 1929 – 2003), artista che si forma presso la Scuola di Belle Arti dell’Accademia Carrara di Bergamo sotto la guida del Maestro Achille Funi. La ricerca di Piero Cattaneo si sviluppa nel corso del XX secolo esplorando differenti ambiti disciplinari: dalla scultura, suo primo strumento espressivo, alla medaglistica, fino all’illustrazione per l’infanzia.

La Fondazione Piero Cattaneo, Diretta da Marcella Cattaneo, storica dell’arte e figlia dello scultore, ha affiancato, all’impegno nel tutelare il patrimonio artistico legato allo scultore, anche la promozione e valorizzazione dei luoghi di creazione dell’arte e delle tecniche plastiche del XX secolo, attraverso il progetto “L’Officina della Scultura. Gli atelier nascosti”, una manifestazione che si pone l’obiettivo di favorire la conoscenza dei protagonisti e dei luoghi della scultura, quelli in cui le idee sono libere di esprimersi e di fluire nella materia, in uno scambio continuo tra ricerca e pratica.

Officina della Scultura

La Sesta Edizione di Officina della Scultura si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2023, nell’ambito del programma de “La città dei tesori nascosti” di Bergamo-Brescia Capitale della Cultura. Iniziata nel 2018, l’iniziativa ha coinvolto numerosi luoghi in Lombardia, dalla Brianza all’hinterland e al centro di Milano, da Bergamo alla sua provincia, fino alla Lomellina nel pavese e, per quest’anno, amplierà la sua collaborazione con il territorio bresciano. Verranno riproposte le visite guidate negli studi, gli incontri dedicati al fare scultoreo alla presenza degli artisti e la collaborazione con i docenti e gli studenti degli atenei universitari e delle scuole di Belle Arti aderenti al programma.

Le mostre

Il 13 maggio inaugurerà la mostra “Memorie Future. Opere di Piero Cattaneo”, curata da Marcella Cattaneo e Angelo Piazzoli e promossa dalla Fondazione Credito Bergamasco. La mostra, che avrebbe dovuto essere realizzata nel 2020, viene ora presentata negli spazi di Palazzo Creberg in Largo Porta Nuova, a Bergamo, con un allestimento che prevede otto sculture all’interno del Salone Principale e un nuovo intervento progettuale al piano superiore. «Le opere esposte indagano un periodo centrale e fondante della ricerca di Cattaneo, ovvero il passaggio da un linguaggio carico di puntuali rimandi storico-culturali alla delineazione di un nuovo e personalissimo alfabeto, con cui ha tradotto nel bronzo gli emblemi della contemporaneità», spiegano dalla Fondazione.

L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo e l’Associazione culturale Cento4, in collaborazione con lo Studio d’Architettura Balini, presentano dal 15 aprile al 14 maggio, presso lo Spazio Cento4, “CON-TATTO”, una mostra di sculture di artisti contemporanei da scoprire attraverso l’esplorazione tattile. Punto di partenza è un’opera di Piero Cattaneo, Iterazione Continua, una scultura del 1984 composta da acciaio inox e bronzo. La mostra presenta lavori di numerosi artisti bergamaschi e non solo, tra cui Elio Bianco, Audelio Carrara, Viveka Assembergs, Gianni Grimaldi, Ugo Riva.