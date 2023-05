Ground Music Festival 2023, una comunità di suono e natura, in Lombardia

Da un po’ d’anni a questa parte, alcuni dei più interessanti e innovativi festival musicali italiani escono dai luoghi canonici dei concerti e invadono pacificamente città e paesi, valli e montagne del nostro Bel Paese. In questo incontro tra musica e ambienti naturali e umani, i musicisti e le musiche prendono aria e nuova ispirazione, il pubblico si emoziona scoprendo luoghi che non conosce o vivendo in modo differente spazi già conosciuti. Intanto, gli ambienti e le località che li ospitano vengono illuminati da una luce diversa, che si accende al ritmo delle musiche del mondo. Dal 16 al 18 giugno, e poi dal 21 al 23 giugno, la Franciacorta e la Valtrompia risuonano nel Ground Music Festival 2023, “a community of sound and nature”.

Già il sottotitolo è programmatico di quest’incontro tra suoni e ambienti naturali che è l’anima di questa settima edizione, ancora più variegata, sperimentale, internazionale delle precedenti. Musica elettronica, musicisti di culto, suoni underground, nuovo cantautorato, improvvisazione, jazz, new folk, indie e arti performative abiteranno per alcuni giorni e notti i boschi, le valli e i villaggi di queste aree della Val Trompia e della Bassa Bresciana, sotto il grande ombrello di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023.

Un invito a “viaggiare” tra suoni che guardano avanti e indietro nel tempo, innovativi, sperimentali, inattesi, aperti alla contaminazione e all’avventura. E un invito a scoprire e guardare con occhi nuovi un territorio capace di emozionare, sorprendere, riattivare energie sopite. Tanti concerti in location naturali, boschi, cascate, valli, proposti da un festival che promette inoltre soundwalk, esperimenti audio-visuali, laboratori, performance, danza e tanto altro, in un flusso sonoro da condividere e vivere immersi nei suoni, nei colori e nei profumi di una natura incontaminata.

Tra gli artisti che suoneranno al Ground Music Festival 2023, Marc Ribot, Rob Mazurek, Valentina Magaletti, C’mon Tigre, i tipi di Spettro, Cristiano Calcagnile, Eric Cheneaux, Mica P. Hinson, Sirom, Giovanni Truppi e molti altri, sempre accompagnati dai tipi di Spettro.

Non resta che lasciarsi andare al flusso sonoro formato da cento musiche diverse che si incontreranno, si uniranno, torneranno a scorrere, disperdendosi nell’atmosfera di luoghi incantati, facendoci sentire in sintonia con la natura, con gli altri e con – eventualmente – noi stessi.