Arriverà prima l’odore del caffè e poi, subito dopo, anche la voce. Nello specifico, quella di Federico Russo, noto speaker di radio e televisione, tra Radio DJ, Sky e Rai, che racconterà il percorso espositivo del Museo Lavazza, per le audioguide su Instagram. Cliccando sulle stories in highlights sul feed, l’utente potrà seguire la voce narrante di Russo, attraverso le cinque gallerie in cui è suddiviso il Museo, aperto nel 2018 nei begli spazi di Nuvola Lavazza, a Torino. Per ogni storia un’icona diversa, che rappresenta l’audioguida di una specifica galleria, ognuna fruibile con ogni tipo di device, smartphone, pc o tablet.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Museo Lavazza (@lavazzamuseo)

«Lo scorso aprile Lavazza ha raccolto l’invito del MiBACT e dell’associazione Museimpresa aprendo virtualmente i contenuti esclusivi dell’Archivio Storico», ha dichiarato Marco Amato, Direttore del Museo Lavazza. Situato nel quartiere Aurora, il Museo ha sede nel complesso della Nuvola Lavazza, inaugurato nel 2018, su progetto dello studio di Ralph Appelbaum. Fin dai suoi primi anni di vita, il museo è diventato uno dei centri della vita culturale torinese, ospitando, tra le altre cose, anche la riuscitissima FLAT, la fiera del libro d’artista, durante la Torino Art Week. Nel periodo del lockdown, inoltre, erano già stati presentati tre progetti online, nell’ambito della campagna #iorestoacasa.

«Ora, con questo progetto di audioguide ascoltabili da Instagram, rafforza la sua posizione di museo innovativo e all’avanguardia. La scelta di una voce accattivante e riconoscibile, come quella di Federico Russo noto speaker radiofonico per accompagnare la visita, favorisce la scoperta dei diversi spazi del museo anche da parte dei più giovani», ha continuato Amato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Museo Lavazza (@lavazzamuseo)

Cinque le aree in cui è diviso il percorso, per approfondire i vari aspetti caratterizzanti di Lavazza: in Casa Lavazza si riassumono gli oltre 120 anni di storia dell’azienda, fondata nel 1895 a Torino da Luigi Lavazza, nella Fabbrica si racconta la filiera del caffè, la Piazza ne celebra il rito, nell’Atelier si illustrano le collaborazioni creative dello storico brand (tra le più recenti, con David LaChapelle per il calendario 2020) e, infine, lo spazio immersivo dell’Universo Lavazza, tra tutte le diverse ambientazioni relative al mondo del caffè. A proposito di spazi legati al caffè, ricordiamo che Lavazza, nel 2018, restaurò il Caffè Paradiso, l’iconico bar di Auguste Rodin, Gustav Klimt e Andy Warhol, di fronte ai giardini della Biennale di Venezia. Oltre all’ascolto della voce narrante, gli utenti potranno visualizzare, attraverso una selezione delle migliori immagini presenti nel feed del profilo Instagram, le cinque gallerie con i loro elementi più significativi, in attesa di tornare a visitarle dal vivo.