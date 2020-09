La Casa degli Artisti di Milano è delle Artiste: al via il progetto di Gina X

Quante storie si nascondono dietro a un nome? Nel caso di Gina X, sono quelle di Anusc Castiglioni, Annalisa Cattani, Paola Gaggiotti, Stefania Galegati, Chiara Longo, Valeria Manzi, Concetta Modica, Francesca Pasini, Chiara Pergola, Ginevra Quadrio Curzio, Susanna Ravelli, Giulia Restifo, Gabi Scardi, Daniela Simoncini, Uliana Zanetti. Un gruppo di artiste, curatrici e critiche d’arte formato nel settembre 2019 e che, nella settimana dall’8 al 13 settembre 2020, ha ridefinito il nome del luogo di Milano destinato a ospitare il suo primo intervento: quella che era stata la Casa dei Pittori e poi la Casa degli Artisti, per sei giorni diventerà la Casa delle Artiste, degli Artisti. Uno slittamento di codice, oltre che di genere, per esprimere quella instabile costante del tempo e degli eventi che lo scandiscono, architettonicamente e linguisticamente rappresentata dallo storico edificio in Corso Garibaldi, 89.

La storia di un edificio simbolico

Creata nel 1909 dai Fratelli Bogani, imprenditori e mecenati, come spazio per laboratori ed espositivo, la Casa degli Artisti è stata anche la “casa” di Hidetoshi Nagasawa e di Luciano Fabro, oltre che della critica Jole de Sanna, fino al 2007, quando, messa in sicurezza per le sue precarie condizioni strutturali, è stata chiusa.

Nel 2015, dopo aver abbandonato i progetti della Giunta Moratti che ne volevano l’abbattimento e una lottizzazione, iniziarono i lavori di ristrutturazione che, tra il 2019 e l’inizio del 2020, hanno riconsegnato alla città un pezzo della sua storia culturale. Una storia che, per una settimana, segnerà un nuovo capitolo.

Le opere di Gina X alla Casa delle Artiste, degli Artisti

Dopo una serie di incontri online, a causa del Covid-19, Casa delle Artiste, degli Artisti è il primo intervento dal vivo del gruppo, che deve il suo nome a quello della madre di Stefania Galegati. Un arazzo con la nuova denominazione, appositamente realizzato, segnalerà l’ingresso della Casa delle Artiste, degli Artisti, mentre nella navata del pianoterra sarà esposta l’opera Regalami una parola, risultato della richiesta, rivolta a oltre trecento persone, di inviare una parola, per costruire un luogo fatto di linguaggio.

«Ripensando ai cartigli che affiorano nei dipinti antichi, si sono realizzati 5 nastri di carta millimetrata lunghi oltre 10 mt, sui quali sono state dipinte a mano, con un normografo, le parole ricevute. La carta millimetrata allude al progetto di un’architettura, ma per una coincidenza significativa ricorda alcuni disegni di Luciano Fabro, per decenni prestigioso abitante della Casa degli Artisti. Attorno alla mostra si svilupperanno altri interventi, prima di tutto l’attrice Elsa Bossi leggerà le parole trascritte in ordine di arrivo in modo da evocare il tempo di una relazione», spiegano dal gruppo.

Nell’ambito del progetto Casa delle Artiste, degli Artisti, Gina X ha anche invitato le artiste Laura Malacart e Concetta Modica a presentare una performance in cui troveranno espressione temi di forte risonanza attuale: alla radice delle azioni ci saranno, rispettivamente, il rapporto tra linguaggio e storia sociale, e l’inscindibilità tra sguardo e parola nella poesia e nell’arte. In programma anche un laboratorio per bambine, bambini e adulte, condotto da Paola Gaggiotti e Anusc Castiglioni.

Dall’8 al 13 settembre, durante l’intera settimana, sarà inoltre possibile organizzare studio visit con le artiste e gli artisti in residenza alla Casa, scrivendo una mail a coordinamento@casadegliartisti.org. Gli artisti invitati sono Peter Welz, Gianni Caravaggio, Luca Pozzi, Luca Scarlini e Pietro Coletta, le artiste selezionate su open call sono Camilla Alberti ed Eleonora Roaro, le artiste del progetto speciale “Archivio” sono: Chiara Francesca Longo e Rebecca Moccia.