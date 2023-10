La scultura contemporanea, tra tradizione e innovazione: la giornata di studi a Mestre

La scultura contemporanea e il saper fare artigiano del Made in Italy. È questo il titolo della giornata di studi, a cura di Cesare Biasini Selvaggi, che si svolgerà martedì, 3 ottobre 2023, dalle ore 16, presso la Direzione Generale di Banca Ifis, Villa Fürstenberg, a Mestre (Sala Teatro, via Gatta 11). La giornata sarà trasmessa anche in streaming sulla pagina dedicata sul sito di Banca Ifis.

Cultura, creatività e bellezza sono il cuore di molti settori produttivi italiani, come quello della scultura contemporanea e del suo indotto internazionale, strettamente connesso ai mondi della produzione, della scienza e della ricerca tecnologica e orientato, nella qualità e nell’innovazione, alla transizione ecologica. Quali sono le nuove sfide e le opportunità che attendono il saper fare artigiano del Made in Italy, la manifattura creative-driven nella filiera della scultura contemporanea tra fragilità (ha pagato più di altri settori la crisi dello scoppio della pandemia e i più recenti rincari energetici) e i vantaggi competitivi da potenziare nel mondo?

La giornata di studi proporrà numeri e storie d’eccellenza, presenterà problemi e soluzioni concrete, mostrerà le opportunità sulla scena internazionale, grazie alla partecipazione di molte personalità di punta.

Tra i protagonisti della giornata, Fosbury Architecture, collettivo curatore del Padiglione Italia alla 18ma Biennale di Architettura di Venezia, il cui intervento verterà su Architettura, arte e parchi di scultura: nuovi valori e prospettive. La storica dell’arte Barbara Paci parlerà del rapporto tra tecnologie e artigianato nella scultura contemporanea, a partire dal caso Pietrasanta. Sulle prospettive di sviluppo della scultura in vetro nella produzione artistica contemporanea sarà incentrato l’intervento di Adriano Berengo, fondatore Berengo Studio.

Prenderanno la parola anche Ernesto Fürstenberg Fassio, Presidente di Banca Ifis e Simona Arduini, Vice Presidente di Banca Ifis, Gottardo Bonacini, architetto del paesaggio, Maria Grazia Dammicco, storica dei giardini, Alberto Pasetti Bombardella, dello Studio Pasetti, Andrea Garuti, fotografo, Chiara Paolino, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Fabiana Ciafrei, presidente Associazione Tutela e Ceo & Founder Minerva4art, Cinzia Compalati, direttore settore Cultura e Turismo del comune di Carrara, Claudio Composti, direttore artistico White Carrara023, Bernabò Visconti di Modrone, presidente Fonderia Artistica Battaglia, François Mellé, direttore generale Fondazione Officine Saffi ETS.

La presentazione del volume La Natura della Scultura contemporanea

In occasione della giornata di studi sarà presentato in anteprima il volume La Natura della Scultura contemporanea. Il Parco Internazionale di Scultura di Banca Ifis: storie, idee, visioni, a cura di Cesare Biasini Selvaggi e Giulia Abate, edito da Skira.

Il volume propone una disamina sullo stato della scultura contemporanea internazionale che parte dal case history del Parco Internazionale di Scultura Contemporanea voluto dal Presidente di Banca Ifis, Ernesto Fürstenberg Fassio, e ospitato in una grande area verde di oltre 22 ettari che circonda Villa Fürstenberg, a Marocco, alle porte di Venezia. Un luogo di grande suggestione artistica, naturalistica e storica. Partendo dalla presentazione di Villa Fürstenberg, delle sue suggestive memorie raccontate da Sebastien Egon Fürstenberg, e dal patrimonio botanico della Villa illustrato da Gottardo Bonacini e Mariagrazia Dammicco, il volume prosegue con la presentazione della collezione di Banca Ifis dedicata alla scultura moderna e contemporanea. Si passano così in rassegna le opere di artisti internazionali, tra cui Annie Morris, Park Eun Sun, Igor Mitoraj, Manolo Valdés, Pablo Atchugarry, Pietro Consagra, Roberto Barni.

Il volume ripercorre, attraverso saggi e un ricco apparato fotografico appositamente realizzato da Andrea Garuti, il ruolo e l’importanza della scultura nelle pratiche artistiche contemporanee, il suo rapporto con la natura e il territorio, con l’ambiente costruito e la sfera pubblica. Dal contributo di Cesare Biasini Selvaggi che, analizzando le opere della collezione di Banca Ifis, mette in evidenza quanto sia eterogeneo il linguaggio della scultura, che si usi il marmo o qualunque altro materiale o medium volto a plasmare la forma. Per proseguire, tra gli altri, con Architettura, arte e parchi di scultura. Nuovi valori e prospettive del Collettivo Fosbury (curatori Padiglione Italia Biennale Architettura), con lo studio Sculture in luce. Un nuovo paradigma per l’arte contemporanea di Alberto Pasetti. Conclude il volume il saggio Corporate collection: inclusione, creatività e sviluppo sostenibile di Chiara Paolino dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.