A 13 anni dall’inaugurazione, la Galleria Campari di Milano rinnova la sua proposta e, per il 2023, annuncia diverse novità, tra riallestimenti, progetti e modalità di fruizione. Fondata nel 2010 e diretta da Paolo Cavallo, la Galleria da oggi non solo si arricchisce di nuove opere mai esposte prima e provenienti dall’archivio Campari, ma amplia anche il suo orario di apertura, con un calendario che comprende tutti i weekend e varie festività.

Sarà inoltre prorogata, fino a domenica, 16 aprile 2023, la mostra “Depero Campari: il bianco e nero a colori”, allestita lo scorso anno per celebrare il 130mo anniversario dalla nascita di Fortunato Depero, l’artista futurista divenuto icona storica del marchio attraverso le opere create per Campari nel decennio 1926-1936. Nel percorso di visita vengono esposti materiali presenti nell’archivio Campari accanto a opere in prestito che testimoniano ulteriormente lo sviluppo del rapporto tra Depero e il celebre bitter: lo Squisito al Seltz (1926), proveniente da una collezione privata e Se la pioggia fosse di Bitter Campari (1927), appartenente al museo Mart di Rovereto.

Il percorso espositivo e gli appuntamenti

I due piani dedicati all’esposizione dell’archivio Campari sono stati completamente rinnovati, inserendo nel percorso di visita oltre 50 nuove opere, tra bozzetti, oggetti e manifesti originali che non figuravano nell’allestimento precedente. Al piano terra un nuovo settore viene dedicato alla grafica e alle pubblicità che hanno fatto la storia di Campari, presentando anche gli spot realizzati da grandi registi del cinema come Federico Fellini, Stefano Sollima, Paolo Sorrentino, Tarsem Singh e Matteo Garrone. Il primo piano presenta un allestimento immersivo dedicato al design e al merchandising – settore nel quale Campari ha sempre proposto soluzioni innovative – con bottiglie d’epoca e memorabilia presentati in uno spazio più agevole per i visitatori.

Uno sguardo anche al contemporaneo, sulla scia delle storiche collaborazioni tra il brand e il mondo dell’arte e del design: in esposizione anche i progetti di Campari Soda con Alessi e Giulio Iacchetti in occasione della Design Connection 2022, e il progetto di design realizzato con Marco Oggian nel 2021. Il nuovo allestimento è stato arricchito di una sala multifunzionale che può ospitare fino a 50 posti a sedere, utilizzata per talk, presentazioni e appuntamenti speciali per il pubblico.

Per i visitatori che desiderano scoprire il museo sono state realizzate audio guide fruibili direttamente dallo smartphone con accesso gratuito tramite web-app. L’offerta include tre percorsi differenziati in base alle specifiche esigenze dei visitatori.

Nella nuova sala multifunzionale una volta al mese la Galleria propone “Arte e Mixologia”, appuntamento consistente in una visita guidata a due voci, condotta da un esperto di Galleria Campari e da un bartender formatore di Campari Academy, la scuola di formazione per bartender. Durante la visita le due guide si alterneranno raccontando attraverso bozzetti e manifesti la storia della pubblicità Campari e il mondo del prodotto Bitter Campari e la mixologia. Al termine della visita il bartender presenterà gli step fondamentali per realizzare un cocktail iconico a base Campari, che verrà poi servito con un aperitivo incluso nell’esperienza. La visita speciale si svolge indicativamente il secondo martedì del mese, dalle 19 alle 21.

Gli orari di apertura

Il museo sarà aperto tutti i weekend dalle 10:30 alle 18 e sarà visitabile anche in alcuni giorni di festività: nel 2023 sarà aperto il Lunedì dell’Angelo (quest’anno il 10 aprile), 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 7, 8 e 26 dicembre.

Dal 2023 la Galleria Campari inserisce il pagamento di un biglietto per accedere al museo: 12 euro intero, 8 euro ridotto.