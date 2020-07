LEGO Group ha annunciato il lancio di una nuova edizione dei suoi prodotti dedicati a un pubblico più adulto e intitolata LEGO Art. Questa serie si compone infatti di composizioni con i caratteristi mattoncini che raffigurano alcune delle icone più famose della cultura pop. I soggetti individuati per questa prima uscita, in particolare, sono tratti dagli universi di Star Wars e di Marvel ma ci sono anche il famoso ritratto di Marilyn Monroe realizzato da Andy Warhol e i Beatles.

Lo scopo di questi mosaici componibili, che vanno a realizzare dei veri e propri poster da appendere a parete o riporre sugli scaffali, è quindi quello di incontrare l’interesse di un pubblico più vasto e maturo. LEGO Art si propone infatti come passatempo per gli appassionati di arte, cinema e musica, offrendo anche la possibilità di conoscere meglio i propri idoli.

Le innovazioni della nuova edizione LEGO Art

I prodotti saranno disponibili dall’1 agosto in alcuni Paesi e in America a partire dall’1 settembre, a un costo di circa 119.9 dollari. Proprio il desiderio di indirizzarsi verso un target adulto ha spinto LEGO ad adottare soluzioni inedite per questa edizione. Innanzitutto, ogni set avrà la possibilità di essere composto in maniera differente, così da non limitare la creatività e l’offerta del “gioco”. Nel caso del tema Marvel, per esempio, la scelta è stata quella di proporre il personaggio di Iron Man raffigurato in tre pose differenti. Per l’opera di Warhol, invece, i clienti avranno a disposizione una gamma di quattro colori da utilizzare per realizzare il ritratto in altrettante configurazioni cromatiche. Nel caso di Star Wars i pezzi da mosaico potranno essere combiati per ritrarre tre differenti personaggi della saga: Darth Vader, Darth Maul e Kylo Ren. Nel caso dei Beatles, infine, i fruitori potranno divertirsi a comporre i volti dei quattro membri della band. Chi sceglierà Ringo Starr?

Sempre il tentativo di relazionarsi con un pubblico più adulto ha infine spinto LEGO ad ideare per LEGO Art un connubio inedito. Insieme al set che compone questa edizione, saranno infatti inclusi dei file audio in esclusiva e dedicati a ogni tema, per fornire ulteriori informazioni sul soggetto ritratto e consolidare l’immedesimazione. Si potranno così ascoltare le parole della curatrice del museo di Warhol o scoprire curiosità sulla vita dei Beatles e sulla realizzazione dei personaggi Marvel.