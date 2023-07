I protagonisti del progetto sono stati da una parte studenti di selezionati corsi triennali dello IED e dall’altra Chill, il nuovo iced cappuccino a marchio Eraclea, bevanda on the go e personalizzabile.

Dallo scorso aprile gli studenti suddivisi in gruppi hanno realizzato progetti di campagne di comunicazione della Bevanda, potendo diventarne potenzialmente gli ideatori per il 2024 e lavorando così direttamente sul campo. Dopo aver ricevuto un brief del prodotto e del messaggio che con esso si vuole trasmettere, gli studenti hanno dovuto ideare e concretizzare una nuova key visual ed un video che rappresenti i valori di Chill, con la supervisione dei docenti IED Andrea Viberti, Gabriele Pino, Marco Corbo e Andrea Conti, e di alcuni esperti di marketing interni al team Lavazza.

«Da sempre siamo vicini al mondo accademico e a quello dei giovani che cerchiamo di sostenere concretamente attraverso iniziative che possano valorizzarli al meglio. Per questo nuovo progetto non potevamo trovare partner migliore di IED, bacino di giovani talenti creativi e dallo spirito innovativo, perfettamente in linea con il messaggio del prodotto Chill» ha commentato Igor Nuzzi, Regional Director Italia e Svizzera del Gruppo Lavazza.

Si è così realizzato uno scambio che ha visto giovani creativi a confronto in un contesto lavorativo d’eccezione, aperto all’innovazione ed all’ascolto.

Sul punto, Luigi Giordano (gruppo vincitore) «La possibilità̀ di sviluppare un progetto per un’impresa così importante a livello internazionale è stata un’opportunità̀ straordinaria per noi. Ci ha permesso di lavorare su una scala più̀ ampia e di interagire con altre figure professionali mettendo in gioco le nostre competenze creative che durante il lavoro si sono mischiate dando vita a un qualcosa di completamente nuovo che nel normale percorso di studi non capita spesso».

Si unisce all’unanime coro la studentessa Anastasia Cimmino, «Lavorare con Lavazza mi ha permesso di interfacciarmi per la prima volta con il mondo del lavoro, è stato non solo molto emozionante, ma anche un momento di apprendimento per me e tutti gli altri studenti. È stata una grande opportunità̀!».

Tutti i progetti verranno esposti in mostra nel 2024 alla Nuvola Lavazza, conferendo ancora più stimolo ai giovani creativi ed entusiasmo per il futuro.