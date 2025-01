Dal 7 al 9 febbraio 2025, il Teatro San Leonardo di Bologna ospiterà la terza edizione di Marca Corona per l’Arte, il progetto di arte partecipata promosso da Ceramiche Marca Corona nell’ambito di Art City Bologna e in occasione di Arte Fiera. La storica azienda di Sassuolo, attiva dal 1741, rinnova il suo impegno nel dialogo tra arte e industria con una programmazione che unisce esposizioni d’arte contemporanea, momenti di riflessione e il sostegno ai giovani talenti.

La mostra: Andrea Mastrovito e il Minimo Comune Multiplo

Protagonista di questa edizione è l’artista visivo Andrea Mastrovito con la mostra MCm – Minimo Comune multiplo, un progetto che riflette sul concetto di multiplo, filo condiviso tra la pratica dell’artista e la produzione industriale di Marca Corona. Fulcro dell’esposizione è un imponente mosaico di carta bianco e blu, realizzato con la tecnica del frottage da Mastrovito in collaborazione con i dipendenti dell’azienda. L’opera, composta da oltre 200 moduli cartacei delle dimensioni di una piastrella standard (20×20 cm), riproduce una fotografia del Dopoguerra di alcuni dipendenti di Marca Corona. A questa immagine storica si integrano frottage realizzati dagli attuali lavoratori.

In parallelo, verranno proiettati per la prima volta a Bologna 78 frames originali del film NYsferatu – Symphony of a Century (2017), opera d’esordio di Mastrovito come regista. Il lungometraggio, ispirato al Nosferatu di Murnau, è stato creato con oltre 35mila disegni realizzati a mano e sviluppato attraverso laboratori con comunità di immigrati a New York. La mostra si completa con una selezione di maioliche di fine Ottocento delle collezioni di Marca Corona, scelte per le affinità iconografiche con il film di Mastrovito.

Cantiere Futuro 2025: arte e architettura per la società di domani

Il 7 febbraio si terrà Cantiere Futuro 2025 | R(I)ESISTERE, il convegno dedicato al ruolo dell’arte e dell’architettura nelle trasformazioni urbane e sociali. L’evento, patrocinato dall’ADI – Delegazione Emilia-Romagna e organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Bologna, vedrà come keynote speaker l’architetto e artista Maurizio Cilli. Noto per i suoi studi sui processi generativi urbani, Cilli approfondirà il concetto di rigenerazione come approccio interpretativo e orizzontale.

Seguiranno due tavole rotonde moderate dall’architetto Guido Incerti, con interventi di Alessandra Pioselli, critica d’arte, Giada Crispiels, artista e membro di C.AR.M.E, Emanuel Ingrao, CEO di Shifton, e Laura Ragazzola, architetta e curatrice, oltre allo stesso Andrea Mastrovito.

Premio Marca Corona: sostegno ai giovani talenti

Il 7 febbraio verrà proclamato il vincitore della terza edizione del Premio Marca Corona, dedicato ai creativi under 35 e focalizzato sul tema Minimo Comune multiplo – Processi moltiplicativi. Il vincitore riceverà un premio di 1500 euro e una residenza artistica presso Marca Corona per realizzare il progetto proposto.

La giuria che selezionerà il vincitore è presieduta da Andrea Mastrovito e composta da Giulia Ronchi, direttrice di exibart, Lorenzo Madaro, curatore e docente di Storia dell’arte contemporanea all’Accademia delle belle arti di Brera, Simone Gheduzzi, architetto e creatore di Pietro, spazio dedicato all’arte e alla cultura di Bologna, Tommaso Guerini, avvocato e collezionista, Ilaria Bernardi, curatrice, Sara Zambon, CEO R&P Contemporary Art, Luca Fiandri, Responsabile R&D Marca Corona, e Mariachiara Russo, product manager Marca Corona.