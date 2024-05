L’arte contemporanea va in aiuto della Croce Rossa Italiana: si terrà mercoledì, 15 maggio, alle 18, un’asta di beneficenza organizzata da Mucciaccia Gallery e ospitata nella sua sede romana. Ideata e voluta dall’artista Philip Colbert con il supporto di AS Roma, l’asta sarà supervisionata da uno dei più importanti banditori d’asta sulla piazza, Simon de Pury, conosciuto anche come il “Mick Jagger” del martelletto. È la seconda volta che Mucciaccia Gallery scende in campo per schierarsi dalla parte della Croce Rossa Italiana: già nell’aprile 2020, in pieno lockdown, la galleria ha organizzato un’asta di beneficenza, HeArtbid, per dare un contributo a far fronte all’emergenza sanitaria in corso.

Focus dell’asta del 15 maggio sarà Roma Lobsters, un unico grande dipinto co-creato da Colbert e dai calciatori dell’AS Roma Paulo Dybala, Stephan El Shaarawy, Leandro Paredes, Leonardo Spinazzola: l’artista britannico, classe 1979, ha dipinto la tela nel suo studio, quindi il lavoro è stato portata al Centro sportivo di Trigoria dove i giocatori hanno aggiunto il tocco finale, calciando un pallone contro dei palloncini pieni di vernice sul dipinto.

In asta anche un secondo dipinto di Philip Colbert, PC x AS Roma Collaboration Painting II, firmato da Paulo Dybala, Leandro Paredes e Leonardo Spinazzola, oltre a una serie di oggetti – statuette in vinile e collanine – realizzati in tiratura limitata in occasione della collaborazione tra Colbert e AS Roma. Iniziato a novembre 2023 per la partita contro l’Udinese, con l’aragosta di Colbert a caratterizzare la trama dei numeri di maglia dei giocatori, il progetto ha visto la creazione di installazioni, gadget e merchandise esclusivo con protagonista l’iconico crostaceo che l’artista ha raffigurato in tante opere esposte in tutto il mondo. Il dipinto è visibile a Roma negli spazi di Mucciaccia Gallery, che rappresenta Philip Colbert in Italia, fino al 15 maggio, giorno dell’asta di beneficenza.

I fondi raccolti sono destinati dall’artista alla Croce Rossa Italiana per iniziative e progetti a supporto delle donne vittime di violenza e per attività formative rivolte ai Volontari sul tema della violenza di genere. Saranno inoltre organizzati percorsi di emancipazione per le donne, allo scopo di consentire alle vittime di violenza di avere una vita dignitosa e indipendente.