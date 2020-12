Non rimarrà nulla: il progetto di Davide Genna, diffuso a Porta Venezia

Una bottega, un parrucchiere, un bistrot, uno spazio pubblicitario, uno studio d’artista. E la distanza che li separa e li unisce. Questo il contesto attraverso cui si svolgerà Lasciare Una Traccia Oggi? Non Rimarrà Nulla, percorso espositivo dell’artista Davide Genna, in collaborazione con Isorropia Homegallery, diffuso tra le strade di Porta Venezia – zona “sensibile” di Milano, i cui iconici caselli daziari già sono stati protagonisti dei progetti di arte pubblica di Fondazione Trussardi – sabato, 12 dicembre. Lavori figurativi e geometrici e un intervento pubblico, troveranno sede presso La Bottega di Nonna Gemma, in via Benedetto Marcello, lo spazio pubblicitario di fronte alla fontana, in via Benedetto Marcello, H & L Parrucchiere e Immorale Milano, in via Lecco 22 e 15, e Dna G, lo studio di Davide Genna, in via Tadino. Tutti spazi privati o pubblici che hanno fatto i conti, ognuno a suo modo, con le restrizioni e le difficoltà dovute alla pandemia e che, riuniti dalle opere d’arte, trovano la strada di una nuova narrazione dinamica.

«L’idea di un percorso espositivo vuole essere una risposta forte alla situazione che stiamo vivendo. In un’epoca caratterizzata da un evento pandemico paralizzante, la cultura, in tutte le sue manifestazioni, con esclusione delle librerie, viene soppressa, imbavagliata e mandata in lockdown. NON RIMARRA’ NULLA di culturalmente rilevante di quest’epoca e, per questo, consci dell’attualità ingombrante, invadiamo con spirito di resistenza questo inverno che ci attende cercando di scaldare lo spirito vivo e affamato di cultura dei nostri simili», ha spiegato l’artista nato nel 1983.

«L’arte e la cultura sono beni preziosi di tutti e per tutti e noi abbiamo il dovere di custodire, conservare, alimentare, favorire e divulgare», è il messaggio di Isorropia Homegallery, associazione culturale spesso impegnata in progetti di diffusione dell’arte attraverso brand awareness, comunicazione e marketing.