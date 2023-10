Ritorna per una sesta edizione ampliata e ricca di novità Officina della Scultura, il progetto promosso da Fondazione Piero Cattaneo e curato da Marcella Cattaneo, in apertura oggi, 2 ottobre 2023 e che proseguirà per la prima volta anche a novembre, aprendo nuove prospettive sulla pratica e sulla teoria della scultura e favorendone la conoscenza. Nell’ambito del palinsesto di Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023, il progetto propone un percorso inedito di scoperta del territorio, quest’anno geograficamente collocato tra i patrimoni diffusi tra le due città, sempre con il focus sulla ricerca scultorea e sui luoghi in cui questa si persegue: gli atelier degli artisti. Giuseppe Bergomi e Giuseppe Rivadossi, oltre ai consolidati nomi di Piero Cattaneo, Gianni Grimaldi, Viveka Assembergs e Domenico Pievani, sono le figure che verranno approfondite e attraverso le quali far emergere la storia delle due provincie.

Saranno introdotte anche due nuove e tappe. Il territorio della Franciacorta è la cornice delle visite alla collezione della cantina Ca’ del Bosco, etichetta che rappresenta l’eccellenza territoriale nella produzione del vino, e della Raccolta dei Campiani, la collezione privata a Cellatica. Questi spazi aperti, che si distinguono per le distese di vigneti e le numerose opere di scultura site-specific sia all’aperto, diventano luoghi di percorsi studiati per esplorare la peculiare relazione tra arte, natura e paesaggio.

Officina della Scultura inaugura la collaborazione con la Galleria dell’Incisione di Brescia, dove viene proposta Lessico Famigliare una mostra, in apertura il 5 ottobre, dedicata al rapporto tra il disegno progettuale e la sua rappresentazione formale, tra grafica e plastica, tra segno e volume, con grafiche e sculture di Giuseppe Rivadossi, Giuseppe Bergomi e Livio Scarpella. La mostra rimarrà visitabile fino al 12 novembre e rappresenta l’inizio di questa edizione della manifestazione dedicata alla scultura.

Le visite agli atelier partono da Bergamo: dal 2 all’8 ottobre si apre la Casa Studio di Piero Cattaneo. Il tour prosegue a Ome, dal 9 al 15 ottobre, con Giuseppe Bergomi e dal 16 al 22 ottobre si torna a Bergamo nella casa studio di Gianni Grimaldi, quindi si apriranno gli spazi di Viveka Assembergs e di Domenico Pievani, per terminare il ciclo a Nave (BS) nell’atelier di Giuseppe Rivadossi. A Erbusco, Ca’ del Bosco ospita le visite guidate al Parco della Scultura e alla cantina, aperta esclusivamente per Officina della Scultura, il 7, 14 e 21 ottobre, così come a Cellatica, la Raccolta dei Campiani, accoglie il pubblico prenotato per le visite guidate alla Collezione d’Arte Ambientale privata nei giorni 8, 15 e 22 ottobre.

Per il programma completo, potete cliccare qui.