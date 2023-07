C’è tempo fino al 10 agosto per rispondere alla open call promossa da Fondazione di Sardegna e dedicata ad artisti, curatori e professionisti delle arti visive, per partecipare alla seconda edizione di Contemporanea. Attraverso seminari, workshop e mostre, la rassegna, che si terrà a Tortolì, in Sardegna, dal 16 al 18 settembre 2023, proporrà una serie di spunti di riflessione sulla creatività di oggi. Diretta da Franco Carta e curata da Giuliana Altea e Antonella Camarda, Contemporanea offrirà ai partecipanti un’opportunità di formazione e specializzazione, favorendo il networking e la crescita professionale.

Titolo di questa edizione è L’immaginazione al potere, tema che esplora «Il rapporto tra immaginazione, potere e pratiche artistiche: dall’interesse surrealista per i sogni, le pulsioni e l’inconscio, al ruolo dell’immaginazione nel sovvertire l’ordine politico e sociale dagli anni Sessanta sino a oggi», spiegano dall’organizzazione. Gli ospiti sono Pierpaolo Antonello (Cambridge University), Edoardo Bonaspetti (Fondazione Henraux), Manuela Cuccuru (Gagosian Gallery), Nathalie Du Pasquier (artista), Sofia Gotti (Cambridge University) Giangavino Pazzola (Camera, Torino) e Marta Sironi (curatrice e storica dell’arte indipendente), che si confronteranno con i partecipanti e il pubblico.

Anche quest’anno Contemporanea si divide in due momenti: il primo è un corso intensivo che si rivolge a giovani artisti/e, curatrici, curatori, studenti e studentesse, invitati a rispondere alla open call. La direzione artistica selezionerà 10 partecipanti destinatari di una borsa di studio che coprirà i costi di soggiorno, con una quota riservata a nati o residenti in Sardegna. La seconda parte del programma è quella dedicata al pubblico, con una serie di incontri aperti, per promuovere la partecipazione, diffondere la conoscenza dell’arte contemporanea e approfondire la consapevolezza del territorio e della comunità locale.

Anche per questa seconda edizione, la manifestazione prevede la collaborazione con il Museo Nivola di Orani che, oltre a custodire la più grande collezione europea di opere di Costantino Nivola, porta avanti un programma di mostre e eventi incentrato sull’arte, il design e l’architettura del XX e XXI secolo.

Il gruppo di partecipanti al workshop di Contemporanea 2023. L’immaginazione al potere prenderà parte all’opening della prima grande retrospettiva dell’artista surrealista Bona de Mandiargues (Roma, 1926 – Parigi, 2000) e alla cerimonia di consegna del Premio Nivola 2023, assegnato alla scultrice Nairy Baghramian, che torna in Sardegna dopo essere stata ospite di Contemporanea 2022.

Per risponere alla open call di Contemporanea 2023, potete cliccare qui.