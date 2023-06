Opentour 2023, l’Accademia di Belle Arti di Bologna incontra il pubblico

Dal 20 al 25 giugno, in occasione della nona edizione di Opentour – curata da Carmen Lorenzetti e Giuseppe Lufrano – l’Accademia di Belle Arti di Bologna aprirà le sue porte al pubblico. Opentour fa parte della manifestazione Bologna Estate 2023, rassegna estiva estesa su tutto il territorio bolognese e zone limitrofe che si occupa di valorizzare le tradizioni e il patrimonio artistico e culturale di Bologna. L’obiettivo è promuovere i giovani talenti e introdurli nel mondo professionale e, per questo motivo, Opentour 2023 mette in relazione il lavoro di ricerca che si svolge tra le mura dell’Accademia e incontra la sua realizzazione espositiva negli spazi dell’arte, in particolare nelle gallerie. Con “Openshow”, una grande esposizione e fucina della creatività, l’Accademia rende fruibili i suoi spazi espositivi: protagonisti indiscussi sono i quasi 200 studenti e studentesse dei Dipartimenti di Arti Visive e di Progettazione e arti applicate con visite guidate a cura del Dipartimento di Comunicazione e didattica dell’arte.

Inoltre, sempre nell’ambito di Opentour 2023, molti sono i progetti speciali, le iniziative e le collaborazioni con realtà pubbliche e private di Bologna e provincia. Andando con ordine, troviamo la mostra curata dal collettivo 30023-BO intitolata “L’ospite atteso. Il limes attivo dell’esporsi” presso lo spazio Kappa_Nöun di San Lazzaro di Savena, dal 20 giugno al 9 luglio e visitabile su appuntamento. In mostra sarà presente il vincitore della prima edizione del Premio Kappa_Nöun per la giovane curatela, ideato dal collezionista Marco Ghigi e dalla docente Marinella Paderni, rivolto alle studentesse e agli studenti del Biennio magistrale di Didattica e mediazione culturale del patrimonio artistico. Sempre il 20 giugno presso il Museo della Civiltà Contadina di Bentivoglio, l’Accademia di Belle Arti di Bologna presenta la mostra Risonanze, a cura di Vanna Romualdi, che vede coinvolti studentesse e studenti del Biennio di Decorazione per l’architettura. Continuando, il 21 giugno nella prestigiosa Biblioteca Salaborsa di Bologna, apre “progettAzione”, mostra che include i migliori lavori artistici e progettuali degli studenti dei due Bienni di Scenografia e allestimenti spazi espositivi e museali e Scenografia del teatro d’opera e dello spettacolo musicale.

Per concludere, il 24 giugno, all’interno della Corte del Terribilia dell’Accademia di Belle Arti, verrà assegnato Art Up 2023, il Premio della Critica, dei Collezionisti, degli Artisti e della Grafica/Illustrazione, ideato nel 2018 da Fondazione Zucchelli e realizzato con il sostegno economico di Banca di Bologna, di Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e del Collezionista Oliviero Falcone. La giuria sarà presieduta dal Direttore artistico del MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna, Lorenzo Balbi, il quale vaglierà le opere dei partecipanti e assegnerà quattro distinti premi.

Il programma di Opentour 2023 si completa con l’assegnazione della Borsa di Studio Elisa Perrone, sostenuta da Philip Morris Manufacturing & Technology e dedicata alla studentessa del Corso di Decorazione per l’Architettura e rappresentante della Consulta al Consiglio Accademico venuta a mancare prematuramente nel 2019. I vincitori saranno proclamati il 20 giugno nella sede dell’Accademia situata in Via Del Guasto.

Il 23 giugno, infine, si proclameranno in Aula Magna i tre vincitori della prima edizione del Premio Luciano Vivolo, promosso da Vivolo e rivolto alle studentesse e studenti della Triennale di Fashion Design.