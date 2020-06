Paesaggi in Movimento è un progetto artistico diffuso, che si svolgerà in Campania, nei luoghi del Fortore beneventano, della Valle Caudina e della Costiera Sorrentina. Il suo scopo è quello di rilanciare la Regione come luogo della bellezza, valorizzandone il territorio attraverso i vari linguaggi del contemporaneo. Attraverso la pratica artistica e la fotografia, il progetto mira infatti a mostrare e rileggere il patrimonio materiale, immateriale e paesaggistico delle varie aree. L’iniziativa è finanziata dalla Regione stessa e vede la collaborazione della Scabec Spa e della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee.

Questa edizione, inoltre, presenta un team curatoriale composto da Mario Laporta e Maria Savarese, con la direzione di Ciro Delfino. La loro idea è quella di partire dai luoghi e dalle comunità locali come spunto per una rilettura che, attraverso la pratica artistica, possa creare delle nuove narrative territoriali. Per questo motivo, il progetto prevede anche delle residenze d’artista, in modo che le opere proposte siano strettamente collegate alla propria esperienza.

Paesaggi in movimento sarà dunque articolato come un tour che unirà mostre, incontri e presentazioni di opere eterogenee attraverso il territorio campano, partendo da Rotondi, nella Valle Caudina, fino a Massa Lubrense e Punta della Campanella, nella Costiera Sorrentina.

Paesaggi in Movimento: gli eventi e i progetti

Quest’anno il progetto Paesaggi in movimento durerà dal 27 giugno al 26 luglio, proponendo vari appuntamenti e inaugurazioni. Sabato, 27 giugno, a Rotondi, la presentazione di La fotografia incontra i territori, iniziativa curata da Mario Laporta. In esposizione, una serie di scatti realizzati da diverse artiste emergenti che confluiscono in un archivio fotografico. I soggetti sono i vari luoghi della Regione che vengono così riletti e valorizzati. Gli scatti, al fine di creare una connessione più intensa tra arte e territorio, si troveranno inoltre affissi sui cartelloni e sui muri dei paesi coinvolti nel progetto. Le artiste coinvolte in residenza sono Cristina Cusani, Manuela Ricci, Ilaria Sagaria,

Valentina de Rosa, Claire Power, Serena Petricelli, seguite rispettivamente dai tutor

Francesco Cito, Lucia Patalano, Pietro Masturzo, Gianni Fiorito, Shobha Battaglia e

Angelo Turetta.

Dal 4 al 25 luglio, invece, negli spazi di Villa Lanzara, a Sarno, si terrà la mostra di Gianluca Carbone intitolata “ConTEMPOraneamente”, che presenterà un’istallazione composta da scacchi in cartapesta presentati come reperti archeologici.

Dall’11 luglio, infine, nella Torre Fossa Lo Papa, a Massa Lubrense, verranno esposti i progetti di tre fotografi, sotto la curatela di Maria Savarese. Il primo è la voce dei poeti, di Donatella Spaziani, che ha realizzato sculture dalla forma di case per uccelli da installare sugli alberi vicino alla torre. Ognuna di queste opere contiene un altoparlante che riprodurrà, in presa diretta, la voce di poeti contemporanei locali. Cesare Accetta proporrà invece il suo progetto-racconto Memini, mentre Fabio Donato, in collaborazione con l’Associazione Shōzō Shimamoto di Napoli, mostrerà alcune foto del 2008 che ritraggono l’artista giapponese, fondatore del movimento Gutai, immortalato mentre realizza alcune sue opere proprio all’interno della Torre.