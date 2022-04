Panorama Monopoli presentata a Venezia: le gallerie partecipanti

In un modo o nell’altro, che sia isola, costa o laguna, il paesaggio è sempre prossimo all’acqua. È stato infatti nel contesto monumentale dell’Abbazia di San Giorgio, sulla omonima isoletta nella Laguna di Venezia che, durante i pienissimi giorni di vernice della 59ma Biennale d’Arte, è stata presentata la seconda edizione di “Panorama”: curata da Vincenzo de Bellis, la mostra si diffonderà dall’1 al 4 settembre 2022, nell’antico borgo marinaro di Monopoli, dopo una prima, convincente tappa nell’incantevole Procida, lo scorso anno (qui il nostro approfondimento).

Promosso da ITALICS, il primo consorzio in Italia che riunisce oltre 60 tra le più autorevoli gallerie d’arte antica, moderna e contemporanea, il progetto d’altra parte è ambizioso e unico nel “Panorama” del nostro Paese. A partire dalla stessa piattaforma organizzativa, ITALICS appunto, scaturita da un’idea di Lorenzo Fiaschi (Galleria Continua) e Pepi Marchetti Franchi (Gagosian) maturata esattamente due anni fa, il 25 aprile 2020, quando la situazione era molto diversa da quella attuale. Si era nel pieno del lockdown e dagli addetti ai lavori era avvertita la necessità di sviluppare una nuova modalità di incontro culturale, artistico e umano, nell’epoca del digitale. Attorno all’intuizione di raccontare l’Italia attraverso gli occhi dei galleristi si è formato un gruppo di lavoro che comprende Alfonso Artiaco, Ludovica Barbieri (Massimo De Carlo), Massimo Di Carlo (Galleria dello Scudo), Francesca Kaufmann (kaufmann repetto), Massimo Minini, Franco Noero e Carlo Orsi.

Dalla pagina web, popolata da contenuti proposti dalle gallerie, si è sviluppato poi il progetto espositivo “Panorama”, la cui portata è stata trasversale e ha avuto il merito di portare artisti e linguaggi eterogenei in contesti tanto appartati quanto preziosi. La mostra di Procida fu una esperienza coinvolgente e convincente, pur con le comprensibili fragilità di un progetto ancora in fase aurorale.

Le gallerie della seconda edizione

Di fatto, le gallerie ci credono, farne parte è una nota di merito e quelle che parteciperanno a “Panorama Monopoli”, per il momento, sono: A arte Invernizzi, ADA, Galerie Rolando Anselmi, Alfonso Artiaco, Bottegantica, Galerie Canesso, Cardi Gallery, Clima, Galleria Continua, Galleria Raffaella Cortese, Thomas Dane Gallery, Massimo De Carlo, Galleria Tiziana Di Caro, Alessandra Di Castro, Galleria Umberto Di Marino, Ermes Ermes, Galleria Fonti, Gagosian, Galleria dello Scudo, Giacometti Old Master Paintings, kaufmann repetto, Laveronica Arte Contemporanea, Galleria Lia Rumma, Magazzino, Gió Marconi, Martina Simeti, Mazzoleni, London-Torino, Galleria Massimo Minini, Francesca Minini, Monitor, Galleria Moretti, Maurizio Nobile Fine Art, Galleria Franco Noero, Galleria Lorcan O’Neill, Galleria Carlo Orsi, P420, Peola Simondi, Giorgio Persano, Pinksummer, Porcini, Richard Saltoun Gallery, Galleria Russo, Sant’Andrea de Scaphis, Schiavo Zoppelli Gallery, SpazioA, Studio Sales di Norberto Ruggeri, Studio Trisorio, Caterina Tognon Arte Contemporanea, Tommaso Calabro Galleria d’Arte, Tornabuoni Arte, Tucci Russo Studio per l’Arte Contemporanea, VEDA, Galleria Carlo Virgilio & C., Vistamare, ZERO.

Panorama Monopoli: la mostra diffusa, dedicata a Lisetta Carmi

Tra le viuzze pedonali, i tipici chiassi e le antiche piazze di Monopoli, il cui centro storico è un gioiello di urbanistiche diverse, da quella popolare a quella religiosa e signorile, si svolgerà dunque la seconda edizione di Panorama, con la quale saluteremo l’estate 2022. In occasione della presentazione di “Panorama Monopoli”, ITALICS ha anche annunciato il premio Italics d’Oro di quest’anno, che celebra l’esperienza artistica e l’opera di Lisetta Carmi. Ogni edizione di “Panorama” celebra un artista che vive un rapporto intenso con il territorio in cui si tiene la mostra diffusa. Il primo protagonista di Italics d’Oro nel 2021 è stato Daniel Buren, artista che da oltre 30 anni intrattiene una relazione molto speciale con l’isola di Procida e con il territorio della Campania.

L’artista e fotografa Lisetta Carmi (Genova, 1924) dal 1979 vive in Puglia, a Cisternino, dove ha fondato una comunità di meditazione. Come Lisetta Carmi stessa ha avuto occasione di spiegare, il suo rapporto con la fotografia ha avuto inizio proprio in Puglia: «Ho iniziato a fotografare con una piccola macchina Agfa Silette senza alcuna preparazione. Era il 1960, sono partita con il mio amico etno-musicologo Leo Levi per la Puglia. Siamo andati a San Nicandro Garganico, dove abitava un gruppo di ebrei allievi del mistico e veggente Donato Manduzio, nelle catacombe ebraiche di Venosa, ad Alberobello. Ho usato nove rullini per documentare quei luoghi bellissimi e interessanti. Non avevo mai fatto una foto in vita mia».

L’Italics d’Oro dell’edizione Monopoli è stato conferito con la seguente motivazione: «Lisetta Carmi è una grande artista italiana che si è distinta grazie a un lavoro fortemente in anticipo sui tempi e che risulta per questo, ancora oggi, di estrema attualità. Le sue fotografie documentano soggetti e realtà poco rappresentate e sono tra le prime a introdurre un approccio artistico nel lavoro di documentazione fotografica, mettendo in luce le tensioni tra classi, le questioni di genere, visioni tra erotismo e potere».