Un pensiero ispirato al Creato, all’Umanità e al Futuro. E poi, tanti di questi pensieri, brevi e semplici come un tweet, per illuminare questo capodanno, per segnare il passaggio da un 2020 di difficoltà a un 2021 di speranza. Felice Limosani e Beatrice Venezi presentano Pensieri Illuminati, un progetto promosso dal Comune di Milano e prodotto con Videomobile e Area 62, per la regia di Marco Boarino, che mette insieme arte e musica, da vivere in streaming dalle proprie case, come imposto da questi tempi così drammatici e speciali.

Ognuno è inviato a partecipare, inviando i propri pensieri sul sito pensierilluminatimilano.it. E le parole diventeranno prosa narrata e luce. Il risultato sarà infatti una narrazione collettiva trasformata dall’artista Felice Limosani in grafica generativa e pixel luminosi, proiettati come forme e movimenti emozionali. Come in un’opera d’arte totale, l’esperienza visiva sarà completata dalla musica diretta dal Maestro Beatrice Venezi, eseguita dell’Orchestra I Pomeriggi Musicali, e dalla drammaturgia messa in scena dalla Civica Scuola di Teatro Paolo Grassi – Fondazione Milano. La mezzanotte sarà scandita da una video installazione narrata da Alessandro Preziosi, grazie alla collaborazione con la Veneranda Fabbrica del Duomo.

«Questo Capodanno ha un forte valore simbolico, rappresenta il passaggio fra il passato e il futuro ma sancisce anche l’era del prima e dopo Covid», hanno spiegato Limosani e Venezi. «Di fatto è una celebrazione che esige un cordoglio perenne per le vittime e induce a sentimenti di profonda gratitudine per il personale sanitario, auspicando per il futuro Pensieri Illuminati di cambiamento culturale e di rinascita. Pensieri Illuminati non è il titolo di un evento ma un invito a scrivere attraverso l’arte, parole positive e coraggiose per noi stessi e incoraggianti e di sostegno per gli altri. Con la vostra partecipazione, la musica l’arte visiva e la prosa diventano una metafora condivisa, per stringerci come in un abbraccio collettivo».

La diretta sarà trasmessa in streaming sui siti live-now.com, Repubblica.it, Video.Sky.it/arte, YesMilano.it.