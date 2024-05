Dopo tre anni di lavoro dedicato in maniera assidua e determinata, nel cuore della regione sarda dell’Anglona, vede la luce il progetto della Pinacoteca Contemporanea di Laerru (Sassari). Guidato dall’entusiasmo e dall’attenzione dell’amministrazione comunale, con l’interesse del sindaco Massimiliano Manca e dell’assessora alla cultura Erica Ceccarelli, questo ambizioso progetto si prefigge di dare un contributo vitale all’ambiente culturale della regione. Laerru, un piccolo comune sardo dalle radici antiche, si appresta a diventare un centro d’eccellenza per l’arte contemporanea. Situato in via San Pietro n. 7, l’edificio che ospiterà il museo, noto come “S’asilu ezzu”, ha una storia ricca di significato: l’edificio storico, una volta asilo per bambini, ora si trasforma in un centro pulsante di creatività e innovazione artistica.

La visione alla base di questa iniziativa è stata alimentata dalla donazione di 35 opere da parte dell’artista Giovanni Manunta, meglio conosciuto come Pastorello, originario di Laerru. Da anni Manunta ha lavorato con passione per collezionare opere d’arte contemporanea di artisti sardi e italiani, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale della sua terra d’origine. La donazione di una parte della sua preziosa collezione al Comune di Laerru è stata il punto di partenza per la creazione di questa istituzione culturale.

Il Sindaco Massimiliano Manca, insieme all’Amministrazione Comunale, accoglie con entusiasmo questa nuova era per la comunità, sottolineando l’importanza di tale iniziativa nel tessuto sociale e culturale del territorio, a cui fa eco la volontà dell’assessora alla cultura Erica Ceccarelli: l’amministrazione conferma così la propria volontà di pieno sostegno alla cura dei futuri progetti prospettati dalla direttrice della Pinacoteca. L’intento del progetto proietta nel futuro quello di un impegno costante e duraturo per lavorare fianco a fianco agli artisti e alla comunità locale, auspicando così il successo e la sostenibilità a lungo termine.

Il cuore pulsante della Pinacoteca Contemporanea di Laerru, costituita dalla collezione delle opere di 35 artisti sardi e italiani rappresenta un viaggio attraverso tre decenni di produzione artistica, dal 1994 fino ai giorni nostri, tra i quali rintracciare nomi di artisti noti ed emergenti.

La direttrice, Eleonora Angiolini, porta avanti con determinazione la missione di coinvolgere il territorio e di promuovere progetti culturali di respiro internazionale. Attraverso mostre, eventi e collaborazioni con istituzioni culturali nazionali e internazionali, la Pinacoteca aspira a diventare un polo di attrazione per gli amanti dell’arte contemporanea, contribuendo ad alimentare il dibattito e il confronto tra operatori culturali. Laerru, e la Sardegna per estensione, nella prospettiva di Angiolini desiderano configurarsi come luogo da cui osservare il panorama contemporaneo e non da cui essere semplicemente osservati, nella volontà di moltiplicare le possibilità di creazione e di rete.

In occasione dell’apertura, sono esposte le opere degli artisti Adriano Annino, Silvia Argiolas, Cesare Baracca, Giovanni Blanco, Riccardo Camboni, Simone Carta, Francesca Casu, Riccardo Cavallini, Roberto Chessa, Erik Chevalier, Johnny Eroe, Roberto Fanari, Rachele Frison, Sergio Fronteddu, Silvia Idili, Maurizio L’Altrella, Tommaso Langiu, Tonino Mattu, Max Mazzoli, Silvia Mei, Federica Moi, Narcisa Monni, Pastorello, Vincenzo Pattusi, Paolo Pibi, Gianluca Pisano, Massimiliano Rausa, Michael Rotondi, Giuliano Sale, Josephine Sassu, Chiara Seghene, Rachele Sotgiu, Aldo Tilocca e Giulio Zanet.