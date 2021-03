Play to Learn, il podcast bilingue di Corraini Edizioni per l’Istituto Italiano di Cultura di Londra, racconta l’evoluzione del pensiero nell’Italia degli anni ’60 e ’70, attraverso storie di design, grafica e scrittura. Bruno Munari, Gianni Rodari, Bruno Danese ed Enzo Mari sono alcune delle personalità di cui si parla in Play to Learn. Proprio questi grandi grafici, scrittori e designer ebbero il merito di aprire un varco di creatività in un periodo storico molto politicizzato, in modo da far spazio a un futuro migliore per le generazioni del domani.

Il piacere dell’invenzione si amalgama con la creatività e la pedagogia che negli anni hanno dato luce a soluzioni imprevedibili e inaspettate. Ricordiamo tutti le favole di Gianni Rodari, che ci portano verso una dimensione “senza regole” distaccata completamente dai racconti tradizionali. Bruno Munari, grande illustratore anche di opere per bambini, si unisce al coro creando immagini in grado di completare la scrittura rodariana. Anche i giochi di Bruno Danese hanno avuto un ruolo centrale nella didattica del tempo, aiutando un’intera generazione ad apprezzare l’arte di inventare.



Il podcast sarà disponibile su Spreaker (sia in italiano che in inglese) e sul sito ufficiale del progetto. Il tutto corredato di immagini e testi di approfondimento. Gli ospiti delle cinque puntate sono molti e fra di loro ritroviamo la curatrice dell’archivio Enzo Mari, Francesca Giacomelli, la curatrice del Dipartimento di Architettura e Design del MoMA, Paola Antonelli e tanti altri. Infine, ogni puntata è affidata a un curatore: Alex Corlazzoli, Damiano Gullì, Chiara Alessi, Francesca Zanella e Pietro Corraini.