Portfolio, workshop e webinar: la Casa dei Tre Oci porta la fotografia online

Workshop via web, webinar tematici e letture portfolio online. Insomma, in attesa di riaprire la stagione delle mostre dal vivo, con “Jacques Henri Lartigue. L’invenzione della felicità”, la Casa dei Tre Oci di Venezia si rimbocca le maniche virtuali e presenta una serie di attività dedicate al variegato mondo della fotografia e dei fotografi, tra didattica e approfondimento. Il ciclo si svolgerà in diretta web attraverso una piattaforma digitale e, al termine dei workshop, i partecipanti avranno la possibilità di sottoporre ad analisi le proprie fotografie.

Il programma di workshop online

Il primo appuntamento è con Denis Curti, direttore artistico dello spazio veneziano, sabato 13 e domenica 14 giugno, dalle 15 alle 17. Il seminario, dal titolo “Il collezionismo fotografico”, darà un punto di vista ad ampio raggio sul mondo del collezionismo, affrontando temi di natura storica, sociale e culturale. Per chi fosse interessato a entrare in prima persona nel mercato, previsto anche un focus di “orientamento”, per individuare le gallerie di riferimento, le pubblicazioni da consultare, le fiere irrinunciabili, i critici e i curatori da seguire.

Si prosegue il 20 e il 27 giugno, con il fotografo Giorgio Galimberti che parlerà del fenomeno della Street Photography, dalla teoria all’azione, tentando di capire quale sia il comportamento migliore da tenere in strada, quale approccio preferire con le persone, come esercitare l’istinto e l’azione e, infine, come imparare a scegliere i personaggi o le situazioni che meglio interagiscono con l’ambiente urbano. I partecipanti saranno infine invitati a fotografare il loro tragitto abituale e quotidiano e a selezionare tre immagini che verranno esaminate e commentate nel corso del secondo incontro.

Dalla strada al volto, con “Dare-Avere: la dinamica del ritratto”, il workshop di Toni Thorimbert, uno dei più apprezzati fotografi ritrattisti, in calendario il 4 e l’11 luglio. Nel corso della sua carriera, Thorimbert ha ritratto moltissime persone, trasformando ogni fotografia in una esperienza condivisa, perché «il ritratto è dare, non prendere», spiega il fotografo. Anche in questo caso, il corso prevede una parte teorica, durante la quale Thorimbert parlerà dei suoi ritratti, per poi passare al momento in cui i partecipanti potranno presentare e far analizzare i loro lavori.

Chiude il ciclo il webinar di Vittorio Scanferla, docente-formatore, libraio e importante collezionista di fotolibri, dal titolo “La storia del fotolibro: dal fotodinamismo futurista al Viaggio in Italia di Luigi Ghirri”, sabato 18 e domenica 19 luglio. Dai primi esempi realizzati da William Fox Talbot nel 1844 a oggi, Vittorio Scanferla ripercorrerà la storia del fotolibro, raccontando la storia della fotografia italiana e i suoi legami internazionali.

Portfolio review e RollingStone

Casa dei Tre Oci attiverà, inoltre, una piattaforma di Portfolio Review digitale. I fotografi avranno la possibilità di sottoporre il loro lavoro a Denis Curti, prenotando un appuntamento esclusivo. I partecipanti avranno a disposizione una sessione di 40 minuti, durante la quale riceveranno una lettura del portfolio personale, ricevendo così indicazioni e suggerimenti per migliorare i propri scatti e ottenere un maggior grado di consapevolezza del proprio lavoro.

Grazie a un accordo di collaborazione stipulato tra la Casa dei Tre Oci e il web magazine RollingStone, le opere migliori selezionate dal direttore saranno pubblicate nella speciale galleria fotografica del sito dei Tre Oci oltre che nella gallery del sito di Rolling Stone-Black Camera.

Per tutte le informazioni sulle modalità di iscrizione, potete dare un’occhiata qui.