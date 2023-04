Roma è Tuttacittà: 30 gallerie insieme, per un fine settimana d’arte

Un fine settimana d’arte a 360 gradi a Roma, la città eterna che ha riscoperto la sua dimensione nell’arte contemporanea, tra spazi indipendenti che fioriscono e una fiera, Arte in Nuvola, che continua a sviluppare il proprio programma (la prossima edizione dal 23 al 26 novembre). Questa volta, la proposta è Tuttacittà, un Gallery Weekend sulla falsariga di quelli di Berlino e Londra, che si terrà da venerdì 12 a domenica 14 maggio, con la Notte dei Musei che si svolgerà giusto a metà, il 13 maggio. Se per la manifestazione che si svolge in tutta Europa dal 2005 e che a Roma è giunta alla tredicesima edizione, rimarranno aperti i musei per visite speciali in notturna, dalle 20 alle 2, al costo simbolico di 1 euro, per Tuttacittà saranno ben 30 le gallerie d’arte contemporanea e antica, diffuse in tutta la città, che presenteranno le loro proposte.

Non si tratterà sempre di progetti nuovi, perché l’intento è quello di attivare una rete di relazioni, peraltro già latente nel tessuto cittadino e oltre, ponendo le basi per una collaborazione ancora più profonda e capillare, che potrebbe portare all’istituzione di una associazione, magari sul modello di Italics, il consorzio di gallerie che promuove il progetto espositivo Panorama.

Capofila di Tuttacittà è la galleria Ermes Ermes, fondata e diretta da Ilaria Leoni e situata in via dei Banchi Vecchi, la lista è ancora in fase di definizione ma, per il momento, è già decisamente corposa, comprendendo tutte le realtà più attive e influenti nel settore: ADA, Rolando Anselmi, Francesca Antonini, Balena International, Alessandra Bonomo, Valentina Bonomo, Galleria Continua, Colli, Eugenia Delfini, Alberto Di Castro, Eddart, Ex Elettrofonica, Ermes Ermes, Erica Ravenna, Gagosian, Gilda Lavia, La Nuova Pesa, Mario Iannelli, Magazzino, Anna Marra, Matèria, Monitor, Lorcan O’Neill, Galleria Richter, Richard Saltoun, Sant’Andrea de Scaphis, Studio SALES di Norberto Ruggeri, T293, The Gallery Apart, Tornabuoni Art, Unosunove e z2o Sara Zanin.