Proseguono in maniera incessante, seguendo un calendario fitto di impegni consultabile sul sito unirufa.it, le attività culturali all’interno del RUFA Space, nel cuore del quartiere San Lorenzo di Roma, nella sede RUFA Pastificio Cerere, in via degli Ausoni 7: lunedì, 4 dicembre, alle 18, si inaugura la mostra Beyond the Frame, curata dagli studenti e alumni della Scuola di fotografia.

Il progetto offre una riflessione sulle infinite possibilità della fotografia contemporanea in ambito accademico, abbracciando la libertà espressiva del mezzo nel contesto di ricerca visiva attuale. L’esposizione presenta una selezione di scatti realizzati dagli studenti di fotografia RUFA nel corso degli ultimi cinque anni, mettendo in evidenza i risultati ottenuti nel processo di definizione della propria identità visiva, esplorando diverse modalità di costruzione narrativa, con l’intento di presentare uno sguardo ampio e diversificato sulle esperienze creative.

Beyond the Frame, in collaborazione con Fonderia 20.9, celebra la ricerca e il processo creativo inteso come viaggio composto di salite, discese, accelerazioni e cadute; mette in scena un dialogo tra immagini, corpi e crea cortocircuiti tra diverse possibilità di approcci, stili e prospettive presenti nei libri, nei rulli e sulle pareti, con l’obiettivo di trovare nuove forme in relazione allo spazio e all’esperienza di fruizione. L’installazione prende vita dalle caratteristiche dello spazio espositivo, mettendo in evidenza l’importanza delle relazioni tra le immagini all’interno di un progetto. Il display dei rulli richiama anche al processo continuo e dinamico del lavoro di ricerca, alle forme più arcaiche del libro e alla necessità del mezzo fotografico contemporaneo di trovare nuove modalità di relazione allo spazio espositivo e all’esperienza di fruizione.

La mostra, curata da Fiorenza Pinna e Michele Palazzi, presenta le opere realizzate da: Leonardo Amorosi, Bernardo Battistini, Chiara Capodieci, Lucrezia Ceselin, Sandro Circi, Ramona di Pane, Lucia Estevez, Veronica Malizia, Sabrina Marchionne, Eloisa Pacini, Emanuela Pantaleo, Mirko Pizzichini, Ludovica Ponsele Conforti, Incuria nostalgia, Chiara Preti Lucia, Andrea Santini, Noemi Sparago, Beatrice Salomone, Francesca Senatore, Leonardo Daniel Valdivia Hurtado, Serena Radicioli e Michael Trutta. Questi ultimi hanno coordinato l’intera esperienza.

La mostra resterà aperta al pubblico fino a venerdì, 8 dicembre, nei normali orari di apertura dell’accademia, dalle 9 alle 20.