Sottoscalo, a Milano un nuovo spazio da abitare per l’arte e il design

Cinque ambienti tipici dell’abitare in 120 metri quadrati, tra mobili vintage raccolti e restaurati, complementi che hanno segnato la storia del design, elementi contemporanei e tecnologie smart. Con il sottofondo costante di una vibrazione artistica. È Sottoscalo, il nuovo spazio per l’arte e il design, che aprirà le porte dal 7 marzo, a Milano, nel centro di Porta Romana. Nato da un’idea di Riccardo Polo, designer e creative director, e Andrea Villa, Interior Designer, Sottoscalo sarà dunque un appartamento espositivo aperto all’ibridazione delle esperienze ma anche la sua storia è legata a doppio filo alla creatività: per 26 anni, infatti, è stato lo studio dell’artista Luca Vitone.

Per l’opening del 7 marzo, oltre alle realizzazioni di Riccardo Polo e Andrea Villa, saranno esposte opere di artisti contemporanei di rilevanza internazionale, con una selezione di lavori di artisti emergenti, per lasciare esprimere tutte le possibilità espositive del luogo. Saranno dunque presenti gli artisti Luca Vitone, Pietro Geranzani, Roberto Cambi, Andrea Crespi, Valentina Grilli e Jacq. I due designer hanno coordinato l’aspetto curatoriale, esponendo una selezione di “opere da salotto” per costruire un dialogo costruttivo tra l’arte, l’interior design e l’abitare. In esposizione, pezzi eterogenei, come gli acquarelli di Vitone e Grilli, gli oli su tela di Geranzani, Crespi e Jacq, la ceramica smaltata di Cambi, in un connubio di stili ed esiti formali ad ampio raggio.

Sottoscalo si propone allora come sede per eventi, talk, workshop, set pubblicitari e cinematografici – con oltre mille complementi d’arredo e oggetti per “mise en place”, allestimenti, shooting e video – per chi cerca un ambiente dal sapore domestico, ricercato e in linea con le tendenze più attuali. Ma lo spazio offre anche consulenze di stilyng, home decor, interior design e comunicazione, per posizionare e valorizzare al meglio le opere negli ambienti domestici, per realizzare arredi su misura e per ideare loghi per attività.