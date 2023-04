Stato dell’Arte arriva in tv: le voci dei protagonisti sul canale 264

Andrà in onda ogni martedì, alle 23, sul canale 264 del digitale terrestre, e sarà on demand su cusanoitaliatv.it, “STATO DELL’ARTE”, la trasmissione realizzata da Cusano Media Group, scritta e condotta da Cesare Biasini Selvaggi, con la collaborazione di Giulia Cavola, che racconta l’attualità dell’arte e della cultura in Italia e nel mondo.

Il format

I primi due blocchi del programma, “Primo piano” e “Storie”, sono dedicati all’approfondimento delle mostre e dei talenti della creatività contemporanea raccontati dalla viva voce dei protagonisti. Seguono “Finestra sul mondo” su quanto di rilevante accade internazionalmente tra arte, cultura ed economia, mercati, geopolitica, un modo nuovo di guardare alle vicende globali attraverso l’occhio di artisti, curatori, imprenditori di industrie culturali e creative. “Mercato dell’arte” è la rubrica incentrata su protagonisti, notizie e trend del mercato ed economia dell’arte in Italia e all’estero. Infine, “Hit Parade” è il momento del programma dedicato a libri, tendenze dell’art system.

«Abbiamo deciso di chiamare il nostro programma “STATO DELL’ARTE” perché il nostro obiettivo è duplice: da un lato, tirare le somme dei progetti e delle notizie più rilevanti dell’attualità dell’arte e della cultura con i loro protagonisti; dall’altro rivolgere particolare attenzione a quanto accade in Italia, lo “Stato dell’Arte” appunto per eccellenza», dichiara Cesare Biasini Selvaggi.

Gli ospiti e gli argomenti della prima puntata

La prima puntata del programma si apre con una lectio magistralis in esclusiva di Vittorio Sgarbi sul Rinascimento a Ferrara, in occasione della mostra dedicata a Ercole de’ Roberti e Lorenzo Costa in corso nella città estense, nelle sale del Palazzo dei Diamanti.

Il racconto del programma continua con l’intervista esclusiva a Letizia Moratti, politica, imprenditrice, ma anche appassionata collezionista, per riflettere sui diritti umani attraverso il linguaggio universale dell’arte dei talenti internazionali più interessanti. È la missione di “Progetto Genesi. Arte e Diritti Umani”, la mostra itinerante da lei voluta che, dopo il gran consenso di pubblico raccolto alla Triennale di Milano, è ora allestita a Genova, a Palazzo del Principe.

Il primo appuntamento con la rubrica “Finestra sul mondo” ha come protagonista il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale Roberto Lai. Luogotenente dei Carabinieri in congedo, Lai nella sua carriera ha svolto investigazioni complesse che hanno reso possibile il rimpatrio in Italia di tante opere trafugate. Con lui si parlerà del mercato nero delle opere d’arte e dei dossier ancora aperti, come quello della Natività di Caravaggio con i Santi Lorenzo e Francesco, dipinto rubato nel lontano ottobre del 1969 nell’oratorio di San Lorenzo a Palermo.

A seguire, Erica Roccella – curatrice della rubrica quotidiana sul mercato dell’arte di exibart.com – racconterà di opere di grandi maestri della storia dell’arte, come Pierre Bonnard, Paul Gauguin, Cimabue, Pieter Bruegel Il Giovane, ritrovate in luoghi e circostanze che hanno dell’incredibile, per esempio dimenticate sul sedile di un treno.

Conclude la prima puntata l’appuntamento con la rubrica Hit Parade dedicata alla mostra “Frida Kahlo-Diego Rivera. La collezione Gelman” in corso a Padova presso il Centro Culturale Altinate – San Gaetano. Ne parlano in studio la curatrice Daniela Ferretti e lo storico dell’arte e divulgatore televisivo Luca Nannipieri che, per l’occasione, ha pubblicato il libro “Frida Kahlo, Diego Rivera e una rosa” edito da Skira.