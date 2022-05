Storie del XXI secolo alla Quadriennale di Roma, tra talk e studio visit

Una Quadriennale che, oltre a esporre, punta a raccontare: continua a delinearsi in maniera sempre più evidente “l’atteggiamento” della manifestazione d’arte contemporanea di Roma che, arrivata al traguardo dei 95 anni, ha scelto non solo di guardare l’attualità ma anche di narrarne in tempo reale le stratificazioni, le relazioni, le ricerche in corso. E così, parallelamente agli studio visit diffusi in tutta Italia, nell’ambito del progetto “Panorama” – i cui contenuti sono pubblicati sia sui Social Network che sul sito della Quadriennale – è in partenza il programma di “Storie del XXI secolo”, ciclo di 18 appuntamenti, tra maggio e dicembre 2022, incentrati sul contesto dell’arte italiana degli ultimi 20 anni, a partire dall’approfondimento di alcune figure emblematiche, a cura di Ludovico Pratesi. A presentare il programma, lunedì, 9 maggio, alle 19, in una diretta sul canale YouTube della Quadriennale, Gian Maria Tosatti, direttore artistico della Quadriennale di Roma, e lo stesso Pratesi.

«Dedicato non solo a collezionisti e mecenati ma a chiunque sia interessato ad approfondire e a seguire da vicino l’arte più attuale del nostro Paese», spiegano gli organizzatori, “Storie del XXI secolo” prevede nove incontri frontali, sia online che in presenza a Villa Carpegna, sede della Quadriennale, e nove percorsi di visita in studi di artisti, collezioni e spazi per l’arte contemporanea. Storie del XXI secolo è associato al programma di membership Amici della Quadriennale. Per gli under 35, diventare Amico della Quadriennale e poter partecipare a “Storie del XXI secolo” ha un costo di 150 euro all’anno. Per gli Amici over 35 il costo è di 250 euro all’anno. Gli Amici sostenitori potranno dimostrare il loro doppio interesse verso l’Istituzione e i suoi programmi con 500 euro all’anno. A tutti gli Amici, verrà spedita una copia delle pubblicazioni edite dalla Quadriennale nell’anno in corso. Gli incontri, della durata di 60 minuti, saranno attivati a partire dal numero minimo di dieci iscritti. Dopo la presentazione del 9 maggio, il primo incontro frontale in calendario è previsto il 26 maggio.

