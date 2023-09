I segni del tempo di Sergio Limonta, a Casa degli Artisti di Milano

Il segno lasciato dal tempo e dalle circostanze sulla materia, il lavorio, più o meno prevedibile, degli eventi e degli interventi sulla superficie delle cose e nella loro profondità. Dall’attenzione a questi particolari – che in scale e grandezze diverse modellano il nostro rapporto con il mondo – si sviluppa la ricerca artistica di Sergio Limonta, il cui ultimo progetto, Per Ogni Ora…, sarà presentato al pubblico lunedì, 18 settembre, alle 18, alla Casa degli Artisti di Milano. Limonta è risultato vincitore del primo bando pubblico Studio Produzione, promosso da Casa degli Artisti in collaborazione con Progetto Ludovico, Non Riservato e That’s Contemporary. La selezione è stata svolta dal comitato composto da Rossana Ciocca, Rossella Farinotti, Lorenzo Perini-Natali, Giulia Restifo con Casa degli Artisti.

Nato dall’intento condiviso di supportare la produzione di nuove opere d’arte sul territorio milanese, valorizzando in particolare quei percorsi che attraversano lavorazioni, materiali o approcci industriali, il bando Studio Produzione si è chiuso il 4 giugno. Lo spazio destinato alla residenza è situato al primo piano di Casa degli Artisti ed è composto da una stanza di 80 metri quadrati più un terrazzo esterno di 70 metri quadrati. Al progetto vincitore è stato attribuito un contributo di 500 euro, per la fee, e un supporto alla produzione di mille euro.

Il 18 settembre Sergio Limonta aprirà le porte del suo studio, restituendo gli esiti del periodo di residenza. Un testo critico di Annika Pettini accompagnerà la visita. Sarà inoltre organizzata una Meeting Room, momento di confronto collettivo che, a partire dal lavoro prodotto, indagherà i legami e le connessioni invisibili tra arte, fabbrica e impresa. Durante la meeting room saranno presenti gli artisti finalisti del bando STUDIO PRODUZIONE, Federico Cantale e Margherita Morgantin.

Originario di Lecco, Limonta ha studiato all’Accademia di Belle Arti di Brera e attualmente vive e lavora tra Oggiono e Milano. Ha esposto in mostre personali e collettive in Italia e all’estero, in istituzioni pubbliche e private, tra cui, Galleria Mazzoleni a Torino e Londra, Museo MAMBO a Bologna, Triennale di Milano, Museo MAGA di Gallarate, Galleria Comunale di Monfalcone, amtproject gallery, a Bratislava. La sua indagine si concentra da molti anni intorno ai materiali industriali e alle loro invisibili connessioni con l’ambiente, ponendo particolarmente attenzione alla loro relazione con la società produttiva e utilizzando la luce nella sua eccezione di non colore ma di gradi temperatura. In questa occasione, alla Casa degli Artisti di Milano, presenterà le opere prodotte in residenza, una inedita, Six angles three drums, yellow, e due realizzate per l’occasione, Sunrise e Per ogni ora…, allestite sia negli spazi interni dello studio che in quelli esterni, sul terrazzo.

Sunrise si compone di tre fusti metallici sverniciati e lucidati privi di finiture protettive che, una volta posti all’esterno, subiranno l’azione delle intemperie che progressivamente andranno a modificarne l’aspetto. Sempre sull’azione del tempo come esperienza riflette Per ogni ora…, opera composta da luci esauste, con i segni della consunzione e del riscaldamento constante impressi per tutta la durata della vita dell’oggetto, misurata in “ore lavoro”. Dalle 20 alle 30mila nel caso di questi modelli. Six angles three drums, yellow è invece l’opera visionata dalla commissione durante lo studio visit, composta da tre fusti che contenevano solvente per uso industriale collegati tra loro da sei luci, due per lato, una

di luce bianca giorno e l’altra colore Yellow. Rappresenta un intervento speculare posto nello spazio interno dello studio di Casa degli Artisti rispetto all’intervento progettato appositamente per l’esterno.